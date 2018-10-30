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30.10.2018 10:35
Рубрика: В мире

Индонезийские спасатели не надеются отыскать выживших в авиакатастрофе

Текст: Константин Волков

Практически нет шансов найти выживших после крушения Boeing 737 перевозчика Lion Air, разбившегося у западного побережья острова Ява, заявили 30 октября индонезийские спасатели.

В настоящее время они ведут работы на месте трагедии и уже нашли тела десяти пассажиров.

Фото: EPA-EFE/BASARNAS
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Соболезнование президенту Индонезии Джоко Видодо выразили многие мировые лидеры, в том числе президент РФ Владимир Путин, направивший телеграмму в Джакарту.

По информации туроператоров, им неизвестно о наличии россиян на борту самолета.

Как сообщают СМИ, ранее упавший самолет испытывал технические неполадки, которые, впрочем, были устранены.

Boeing 737 авиакомпании Lion Air потерпел крушение над морем у западного побережья острова Ява и затонул. На борту находились 189 человек, в том числе 20 сотрудников минфина Индонезии.

Связь с самолетом была утеряна через 13 минут после вылета. Незадолго до обрыва связи экипаж запросил разрешение на возвращение в аэропорт вылета - Джакарту.

В мире Юго-Восточная Азия Индонезия Авиакатастрофы
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