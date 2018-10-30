Иран отверг обвинения в подготовке теракта на территории Дании

Тегеран считает безосновательными обвинения в якобы подготовке иранскими спецслужбами несостоявшегося теракта на территории Дании. Об этом заявил официальный представитель МИД ИРИ Бахрам Касеми.

"Категорически отвергаем появившиеся тенденциозные сообщения о подготовке несостоявшегося нападения на одного из противников Ирана в Дании и причастность к этому Исламской Республики. Считаем подобные сведения продолжением заговоров и интриг врагов против хороших и развивающихся отношений Ирана и Европы в нынешних непростых условиях",- говорится в распространенном сообщении иранского внешнеполитического ведомства.

Ранее во вторник стало известно, что министерство иностранных дел Дании вызвало посла Ирана в Копенгагене. Основанием для демарша стало заявление главы датской Службы разведки и безопасности, который сообщил, что его ведомство подозревает иранские спецслужбы в подготовке убийства на территории Дании.

По сведениям датских СМИ, в подготовке преступления обвиняется гражданин Норвегии иранского происхождения, арестованный 21 октября в шведском Гётеборге. Объектом покушения должен был стать лидер датского отделения группировки Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза, которую в Исламской Республике считают террористической.