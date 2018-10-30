На прошлой неделе Государственная Дума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Накануне его рассмотрения фракция "Единая Россия" провела встречу с первым заместителем председателя правительства - министром финансов Антоном Силуановым и председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным.

Обсудив основные параметры проекта бюджета, мы, в частности, договорились о том, что особое внимание будет уделяться социальному развитию сельских территорий, увеличатся расходы на поддержку инвалидов, продолжится совместная работа по ряду других направлений.

Напомню, что проект федерального бюджета на ближайшие три года предполагает уменьшение доли нефтегазовых доходов более чем на 16%. Таким образом, независимость российской экономики от колебаний мировых цен на углеводороды укрепится.

Кроме того, впервые за долгое время бюджет будет профицитным: доходы превысят расходы почти на 2 триллиона рублей. Неизрасходованные средства будут направлены в Фонд национального благосостояния.

Этот фонд является гарантией того, что при любой экономической ситуации все социальные обязательства государства будут выполнены. Это особенно важно в нынешних условиях, когда, во-первых, против нашей страны чуть ли не ежемесячно без каких бы то ни было оснований вводятся новые санкции, а во-вторых, когда многие экономисты прогнозируют очередной мировой финансовый кризис через пару лет.

Отмечу также, что федеральный бюджет на 2019-2021 годы - важнейший инструмент реализации задач, поставленных президентом Владимиром Путиным в его майском указе. Этот указ предусматривает создание 12 национальных проектов, затрагивающих ключевые сферы развития нашей страны: демографию, здравоохранение, образование, жилье и городскую среду, экологию, автомобильные дороги, производительность труда и поддержку занятости, науку, цифровую экономику, культуру, малое и среднее предпринимательство, международную кооперацию и экспорт.

В 2019 году на их реализацию планируется направить почти 1,7 триллиона рублей, в 2020 году - 1,86 триллиона рублей, а в 2021-м - более 2 триллионов рублей. Поэтому принятый нами в первом чтении бюджет по праву можно назвать бюджетом развития.

Главная цель национальных проектов - повышение конкурентоспособности России и улучшение качества жизни людей.

Например, проект "Здравоохранение" предусматривает развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, строительство новых современных медицинских учреждений и многое другое, а проект "Образование" предполагает модернизацию инфраструктуры учебных заведений и создание дополнительных мест в школах, в том числе расположенных в сельской местности.

До рассмотрения бюджета во втором чтении нам предстоит распределить средства, выделенные на эти 12 проектов, между регионами и обозначить цели, стоящие перед ними. Речь может идти о строительстве конкретных объектов, о проведении тех или иных мероприятий или о достижении определенных показателей.

При этом нужно обеспечить контроль за эффективностью расходования бюджетных средств и создать механизм их оперативного перераспределения в рамках национальных проектов, так как не имеет смысла финансировать то, что не дает результата.

По нашему мнению, такое перераспределение должно осуществляться правительством после обязательного предварительного рассмотрения соответствующего решения Трехсторонней комиссией, в которую помимо представителей кабинета министров входят депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.