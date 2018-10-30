Исследование: Женщины знают английский лучше мужчин

Женщины знают английский язык лучше мужчин, как в России, так и в мире. Причем самый высокий уровень владения языком показывает молодежь в возрасте 18-20 лет. Такие результаты показало международное исследование EF Education First среди 1,3 миллиона респондентов по всему миру. Средний возраст людей, которые проходили тестирование, 26 лет.

- Женщины сильнее мотивированы, используют более разнообразные стратегии запоминания новой информации и меньше боятся допускать ошибки, - сообщают авторы исследования. - Кроме того, для женщины в целом выше вероятность закончить среднюю школу и поступить в университет. Однако в сфере бизнеса знание женщинами английского языка в целом используется меньше, чем могло бы: на собраниях и переговорах женщины выступают меньше, чем мужчины. Женщин чаще перебивают.

Средний показатель владения английским среди женщин - 54,57 (по шкале EF EPI), а у мужчин - 52,63. Возраст тоже имеет значение: Если у 19-летних средний результат - 54,62, то в возрастной группе 41+ показатель значительно ниже: 50,73.

По итогам масштабного тестирования также был обновлен языковой рейтинг стран, для которых английский - не родной. На первом месте - Швеция, на втором - Нидерланды. Средние результаты этих двух стран оказались выше 70 баллов: английский язык там знают очень хорошо. Всего в исследовании участвовали 88 стран.

Россия показала средний уровень владения английским (EF EPI 52.96) и заняла 42 позицию в списке, обогнав Украину, Грузию и даже Японию.

Эксперты отмечают, что за год уровень владения английским в России вырос. Причем самые серьезные успехи показывают Центральный, Северо-Западный регион и Урал. Средний уровень по стране показали Кавказ, Восточная Сибирь, Северный регион, Дальний Восток и Поволжье. Хуже всего знают английский в Новосибирской области.