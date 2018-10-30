Семнадцать лет назад, в конце 2001 года, администрация Дж. Буша-младшего объявила о своем одностороннем выходе из Договора по противоракетной обороне (ПРО), подписанного Москвой и Вашингтоном в 1972 году и на протяжении почти трех десятилетий выполнявшего роль одной из основ глобальной стратегической стабильности. Хорошо помню, какие огромные усилия прилагало российское руководство, чтобы удержать американскую сторону от этого шага. Президент В. Путин неоднократно встречался с президентом Дж. Бушем, предлагая различные варианты сохранения Договора.

Подавляющее большинство государств мира поддерживало позицию России, в том числе и в ходе неоднократных голосований на Генеральной Ассамблее ООН. Выход Соединенных Штатов из Договора не одобряли и основные американские союзники. Внутри США очень многие политики и эксперты выражали опасения относительно последствий выхода из Договора. Все было тщетно: Вашингтон, проигнорировав мнение России, международного сообщества и внутренней оппозиции, без колебаний разрушил Договор по ПРО.

Сейчас, по прошествии многих лет, можно с уверенностью говорить о том, что выход из Договора по ПРО не укрепил безопасность Соединенных Штатов и не позволил американской администрации реализовать свои далеко идущие планы строительства однополярной модели мироустройства. Более того, формально выйдя из Договора, Вашингтон был вынужден фактически соблюдать его условия, не имея ни технологических возможностей, ни финансовых ресурсов для создания полноценной стратегической системы ПРО.

В то же время самим фактом выхода Соединенных Штатов из Договора был нанесен значительный урон создававшемуся на протяжении десятилетий сложному механизму контроля над стратегическими ядерными потенциалами России и США, режиму нераспространения ядерного оружия в целом. Односторонний слом Договора по ПРО не мог не сказаться на уровне доверия между Москвой и Вашингтоном, стал серьезным препятствием для двустороннего сотрудничества по другим ядерным вопросам.

В ближайшие годы можно ожидать серьезного усиления гонки всех видов вооружений

К сожалению, история не учит того, кто упорно не желает извлекать выводы из прошлых ошибок. Теперь Вашингтон решил в одностороннем порядке выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (Договор РСМД), подписанного Советским Союзом и Соединенными Штатами в 1987 году. При этом опять выдвигаются надуманные предлоги, которые не только никого не могут убедить, но еще раз демонстрируют, что Вашингтон продолжает открыто пренебрегать интересами международной безопасности, включая безопасность своих ближайших союзников и в Европе, и в Азии, и по всему остальному миру.

Ведь совершенно очевидно, что выход Соединенных Штатов из Договора РСМД только ускорит создание и развертывание ракет этого класса не только самими Соединенными Штатами и Россией, но и большой группой государств, которые располагают для этого необходимым потенциалом. А многие из таких стран, как известно, находятся в регионах повышенного риска, где и без того высок уровень военной напряженности.

Рискну предположить, что вслед за выходом из Договора РСМД американская администрация не заставит себя долго ждать с решением не продлевать и Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), подписанный в апреле 2010 года, срок действия которого истекает в 2021 году. Если к этому добавить, что Соединенные Штаты так и не планируют ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний от 1996 года, что Вашингтон демонстративно вышел из многостороннего ядерного соглашения с Ираном от 2015 года, то вырисовывается более чем тревожная картина.

Какими могут быть последствия подобных действий администрации США? Здесь открывается большой простор для различного рода суждений и прогнозов, вплоть до самых катастрофических. Ясно одно: ничего хорошо ждать не приходится. Потеряют все, включая и Соединенные Штаты. Можно ли еще остановить Вашингтон от подобного рода разрушительных действий? Вряд ли. Там, как мы видим, все больше слушают исключительно себя и предпочитают следовать лозунгу "Америка превыше всего". Выход из Договора по ПРО - не исключение из правил, не досадный срыв или случайная ошибка, но логическое продолжение того курса в мировых делах, который американское руководство ведет уже не первый год. И, судя по всему, отказываться от этого курса в Соединенных Штатах в обозримом будущем не собираются.

Выход из Договора по ПРО не укрепил безопасность Соединенных Штатов

Тогда возникает естественный вопрос: каким образом должны реагировать другие участники мировой политики на подобную линию поведения Вашингтона в международных делах? Думается, что в ближайшие годы можно ожидать, с одной стороны, серьезного усиления гонки всех видов вооружений, а с другой, ускоренного сближения между различными государствами и группами государств в интересах обеспечения своей безопасности перед открытым вызовом со стороны США.

Что касается России, то наряду с продолжением политики модернизации своих вооруженных сил с учетом новых вызовов и угроз ее безопасности, встает вопрос и об активизации дипломатических усилий страны, направленных на все более тесную координацию усилий в области безопасности со своими партнерами и всеми теми, кто разделяет нашу озабоченность складывающейся ситуацией. Это касается прежде всего Китая и других государств по периметру наших границ. Но и не только их! Сегодня вопрос стоит о формировании глобальной коалиции ответственных международных игроков, в первую очередь - из великих держав, противостоящих ядерному авантюризму Соединенных Штатов. По всей видимости, нужно ставить вопрос об укреплении имеющихся и о создании новых многосторонних механизмов обеспечения стратегической стабильности, даже если участие США в этих механизмах откладывается на неопределенное будущее.

В Вашингтоне должны понять, что односторонние действия, наносящие урон международной безопасности, на деле ведут ко все большей изоляции США в международных делах, к прогрессирующей эрозии американского лидерства в мире, к потере доверия к Соединенным Штатам даже со стороны ближайших союзников и партнеров. Тогда, возможно, чувство ответственности и элементарный здравый смысл, которым никогда не были обделены американцы, в итоге возьмут верх над опьянением вседозволенностью и политическим авантюризмом.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"