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Из Twitter уберут "сердечко"

30.10.2018,  
11:29
Текст:  Виктория Чернышева
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В Twitter приняли решение убрать "сердечко".

С помощью этой кнопки, аналога "лайка" в других соцсетях, микроблогеры могли выразить мнение о размещенной записи. Об этом, как уточняет Telegraph, заявил основатель компании Джек Дорси.

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Новая кнопка появилась в Twitter в 2015 году. Ранее в микроблогах вместо нее "звездочка", с помощью которой можно было добавить твит в избранное.

Дорси объяснил решение убрать "сердечко" тем, что эта кнопка ему никогда не нравилась. А потому она исчезнет из микроблогов в ближайшее время.

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