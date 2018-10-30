Кабмин выделит Внешэкономбанку 600 млрд рублей субсидий до 2024 года

В течение ближайших пяти лет Внешэкономбанк сможет принять участие в национальных проектах развития на сумму 3 триллиона рублей. Правительство поможет институту развития финансово и поменяет название соответственно отведенной роли.

ВЭБ должен сыграть свою роль в достижении национальных целей развития, решили в руководстве страны и определили институту развития новую, более эффективную модель работы всех его структур. "Важно, чтобы в нынешней конфигурации они работали в единой связке, занимались сопровождением инвестиционных проектов, которые имеют приоритетное значение для развития страны", - отметил премьер-министр Дмитрий Медведев во вторник на заседании наблюдательного совета Внешэкономбанка.

Государство со своей стороны окажет ВЭБу необходимую финансовую поддержку. В частности, поправками в бюджет страны на текущий год определены дополнительные средства на компенсацию части затрат по обслуживанию внешних займов. Внешняя задолженность банка требует и долгосрочного урегулирования. "На эти цели предполагается направить до 2024 года 600 миллиардов рублей субсидий", - заявил председатель правительства. Также проработан подход по докапитализации ВЭБа на 300 миллиардов рублей за счет так называемого утвержденного капитала. Это часть уставного капитала, которая может быть предоставлена, когда возникает потребность в инвестиционных ресурсах. Механизм для России новый, поэтому министерству финансов предстоит подготовить соответствующие изменения в законодательство.

Еще Медведев подписал решение о заключении с ВЭБом договора о предоставлении из федерального бюджета субсидий в виде имущественных взносов на компенсацию части затрат по исполнению обязательств по внешним заимствованиям.

В духе времени и новой роли ВЭБу сменят название. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроекты о создании механизма координации деятельности институтов развития. В связи с тем, что Внешэкономбанк будет заниматься не только кредитованием, но и комплексным сопровождением проектов, предлагается изменить наименование госкорпорации на "Государственная корпорация "Национальный институт развития "ВЭБ.РФ". "Это не просто смена названия. Это, на мой взгляд, отражение той роли, которая отводится ВЭБу, а на самом деле ВЭБ, прежде всего, является институтом развития, а не банком", - считает премьер-министр.

Вклад обновленной госкорпорации в развитие страны измеряется триллионами рублей. "В течение пяти лет ВЭБ сможет принять участие в проектах развития на сумму в 3 триллиона рублей, а с учетом партнерства с коммерческими банками в экономику страны могут быть инвестированы еще более значительные средства - в три-четыре раза больше", - озвучил Дмитрий Медведев инвестиционные ожидания.