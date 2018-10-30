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30.10.2018 16:40
Рубрика: Общество

Как "СМИротворец" изменил отношение к национальному вопросу

Текст: Наталья Лебедева
Более десяти тысяч журналистских статей, репортажей, радиопередач и даже целых телевизионных шоу получили организаторы Х Всероссийского конкурса средств массовой информации "СМИротворец". Этот конкурс, организованный Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН), стал своеобразной лакмусовой бумажкой межнациональных и этноконфессиональных отношений в нашем обществе.

- Когда мы только начинали, журналисты вообще боялись браться за эту тему, - вспоминает председатель Гильдии межэтнической журналистики, член комиссии по информационному сопровождению государственной национальной политики Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Маргарита Лянге. - В 2008 году по всей стране мы обнаружили всего лишь 600 журналистских работ, большинство из которых были криминальными новостями с национальным акцентом. А это ненормально для многонационального общества.

Фото: Елизавета Козлова/РГ
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Объяснение нашлось быстро - журналисты понимали важность проблемы, хотели писать о межнациональных отношениях, но не знали как. Так родился новый проект - школа межэтнической журналистики, охвативший сегодня уже 25 регионов страны.

По словам Маргариты Лянге, им удалось создать систему наставничества и переподготовки журналистов, когда старшее поколение делится опытом и знаниями с молодежью.

А поучиться есть чему. Когда дело заходит об этносе, мелочей быть не может. Например, у некоторых кавказских народов вообще не принято интересоваться семьей.

- Если спросишь у них про детей, жену, это будет равноценному тому, что ты к человеку в спальню залез, - объясняет Маргарита Лянге. - А у других народов, наоборот, с радостью расскажут обо всем. У нас в стране живут люди 193 национальностей, и журналист обязан знать все нюансы.

А еще нужно использовать современные технологии и популярные молодежные жанры. Как, например, сделали в Дагестане, где 10 девушек из Махачкалы отправили в горные селения и научили их делать то, что всю жизнь делали их прабабушки. Получилось увлекательнейшее реалити-шоу с говорящим названием "Возвращение", за перипетиями которого наблюдал весь Дагестан.

Фото: Depositphotos.com
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А Башкирский национальный телеканал "Тамыр" нашел общий язык с детьми - живые ведущие, анимация, компьютерные технологии, интерактив создают тот самый "вау-эффект", который адаптирует непростые национальные вопросы для детского сознания.

Но есть проблемы, которые не решить с помощью компьютерной графики и модных телешоу. Большинство национальных изданий - дотационные и, не выдерживая конкуренции, закрываются.

- Это нишевые СМИ, которые выполняют свою конкретную функцию, - объясняет масштаб проблемы Маргарита Лянге. - Поэтому мы, заручившись поддержкой ФАДН, совместно с профильным комитетом Госдумы сейчас разрабатываем новую систему государственной поддержки этнических СМИ.

А пока региональные журналисты ждут решения жюри "СМИротворца-2018", которое как раз вчера в медиацентре "Российской газеты" определило имена победителей.

Церемония награждения пройдет 22 ноября в Москве.

Общество СМИ и соцсети
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