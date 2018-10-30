Новости

В Москве задержали ограбившего секс-шоп мужчину 21:02
МИД РФ получил сведения о новых химических провокациях в Сирии 20:28
Санкции против Украины могут затронуть 360 компаний и более 50 физлиц 20:12
Иран отверг обвинения в подготовке теракта на территории Дании 20:08
Умер автор мультфильмов про Врунгеля и Остров сокровищ Черкасский 20:00
Паром с пассажирами на борту потерял управление в Балтийском море 19:58
Пожар на месторождении в Югре распространился на другие здания 19:46
Россияне оказались самыми большими фанатами кошек 19:38
На культурном форуме в Петербурге подпишут более 30 соглашений 19:18
Путин поддержал идею держать террористов отдельно от других уголовников 19:15
Более 100 маленьких россиян ждут возвращения домой из Ирака и Сирии 19:13
Подводный "детский сад" для осьминогов показали на видео 19:08
Российские гимнастки завоевали "серебро" на ЧМ в Дохе 18:54
Систему весогабаритного контроля начнут строить в начале 2019 года 18:51
Ученые Минска и Еревана заинтересованы в сотрудничестве в области технологий 18:45
Отца польского премьера пригласили в Донецк 18:37
В Москве задержан подросток за попытку убить бездомного 18:30
Врачи ФК "Динамо" спасли пассажирку авиарейса Грозный-Москва 18:27
Почти 200 тыс. москвичей привились от гриппа у станций метро и МЦК 18:24
Названы регионы, жители которых хотят переехать в Москву 18:17
Тарковский-младший восстанавливает первоначальную версию "Андрея Рублева" 18:12
На 1 ноября намечено подписание "антипиратского" меморадума 18:11
Российский биоморфный беспилотник "Сова" высоко оценили в США 17:58
Житель Коми получил 16 лет за нападение с ломом на полицейского 17:57
Экипаж судна "Норд" обменяли на украинских моряков 17:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школа может помочь проблемному подростку
Как школа может помочь проблемному подростку
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
30.10.2018 19:45
Рубрика: Спорт

Новая фигура

Полина Шувалова стала чемпионкой мира среди девушек
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск №7707 (244)
В греческих Халкидиках накануне состоялся предпоследний десятый тур первенства мира среди юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет.
Молодые российские гроссмейстеры диктуют моду в мировых шахматах. Фото: РИА Новости Молодые российские гроссмейстеры диктуют моду в мировых шахматах. Фото: РИА Новости
Молодые российские гроссмейстеры диктуют моду в мировых шахматах. Фото: РИА Новости

В турнире девушек до 18 лет россиянка Полина Шувалова, набрав девять очков, обеспечила себе первое место за тур до финиша. Москвичка, международный мастер среди женщин, показала на турнире великолепный результат и, по мнению экспертов, совсем скоро стоит ждать от Полины новых взлетов.

Отметим, что в группе преследовательниц Шуваловой были еще две представительницы нашей страны - Александра Димитрова и Александра Оболенцева, которые перед заключительным туром имели по семь очков.

У старших юношей с семью с половиной очками лидируют Виктор Газик (Словакия), Виктор Яник и Симон Гумуларц (оба - Польша). В активе у Алексея Сараны, Александра Тряпишко и Тимура Фахрутдинова по 7 очков.

Фото: depositphotos.com
Легендарный мюзикл "Шахматы" покажут в России в 2019 году

В турнире юношей до 16 лет лидерство сохраняет Шант Саргсян (Армения) - 8,5 очка. В активе у Андрея Есипенко - семь очков. В группе девушек по семь с половиной очков набрали Йована Срданович (Сербия), Анн-Мари Мютш (Германия), Мария Бердник (Украина) и Хонората Кучарска (Польша). Россиянка Александра Мальцевская отстает на пол-очка.

В группе юношей до 14 лет лидируют Педро Антонио Хинес Эстео (Испания) и Николози Качарава (Грузия), в активе которых по восемь очков. На одно очко отстают Дмитрий Цой, Володар Мурзин и Константин Попов. У девушек до 14 лет впереди идет китаянка Нин Кайюй - девять очков. Лея Гарифуллина и Эва Степанян набрали по семь очков.

Тем временем на британском острове Мэн завершился представительный мужской турнир. Победителем соревнований стал польский гроссмейстер Радослав Войташек. По итогам девяти туров он делил лидерство с азербайджанцем Аркадием Найдичем. В заключительный день турнира Войташек и Найдич сыграли две партии тай-брейка и одну в "армагеддон". Победа досталась поляку со счетом 2:1.

Москвичка Шувалова обеспечила себе итоговое первое место за тур до завершения чемпионата мира. На счету международного мастера девять очков

В турнире приняли участие и наши гроссмейстеры. Владимир Крамник и Александр Грищук набрали по 6,5 балла и поделили места с третьего по девятое вместе с другими шахматистами.

Отметим, что в 2017 году победителем этих соревнований стал действующий чемпион мира по шахматам норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен, который сейчас готовится к защите своего титула.

Спорт Шахматы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Санкции против Украины могут затронуть 360 компаний и более 50 физлиц
Экипаж задержанного на Украине судна "Норд" вернулся домой
МИД РФ получил сведения о новых химических провокациях в Сирии
"Адмирал Кузнецов" прибыл на 35-й судоремонтный завод после аварии
Песков прокомментировал ситуацию с ценами на бензин