В греческих Халкидиках накануне состоялся предпоследний десятый тур первенства мира среди юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет.

В турнире девушек до 18 лет россиянка Полина Шувалова, набрав девять очков, обеспечила себе первое место за тур до финиша. Москвичка, международный мастер среди женщин, показала на турнире великолепный результат и, по мнению экспертов, совсем скоро стоит ждать от Полины новых взлетов.

Отметим, что в группе преследовательниц Шуваловой были еще две представительницы нашей страны - Александра Димитрова и Александра Оболенцева, которые перед заключительным туром имели по семь очков.

У старших юношей с семью с половиной очками лидируют Виктор Газик (Словакия), Виктор Яник и Симон Гумуларц (оба - Польша). В активе у Алексея Сараны, Александра Тряпишко и Тимура Фахрутдинова по 7 очков.

В турнире юношей до 16 лет лидерство сохраняет Шант Саргсян (Армения) - 8,5 очка. В активе у Андрея Есипенко - семь очков. В группе девушек по семь с половиной очков набрали Йована Срданович (Сербия), Анн-Мари Мютш (Германия), Мария Бердник (Украина) и Хонората Кучарска (Польша). Россиянка Александра Мальцевская отстает на пол-очка.

В группе юношей до 14 лет лидируют Педро Антонио Хинес Эстео (Испания) и Николози Качарава (Грузия), в активе которых по восемь очков. На одно очко отстают Дмитрий Цой, Володар Мурзин и Константин Попов. У девушек до 14 лет впереди идет китаянка Нин Кайюй - девять очков. Лея Гарифуллина и Эва Степанян набрали по семь очков.

Тем временем на британском острове Мэн завершился представительный мужской турнир. Победителем соревнований стал польский гроссмейстер Радослав Войташек. По итогам девяти туров он делил лидерство с азербайджанцем Аркадием Найдичем. В заключительный день турнира Войташек и Найдич сыграли две партии тай-брейка и одну в "армагеддон". Победа досталась поляку со счетом 2:1.

Москвичка Шувалова обеспечила себе итоговое первое место за тур до завершения чемпионата мира. На счету международного мастера девять очков

В турнире приняли участие и наши гроссмейстеры. Владимир Крамник и Александр Грищук набрали по 6,5 балла и поделили места с третьего по девятое вместе с другими шахматистами.

Отметим, что в 2017 году победителем этих соревнований стал действующий чемпион мира по шахматам норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен, который сейчас готовится к защите своего титула.