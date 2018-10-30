Наша теннисистка Дарья Касаткина 30 октября провела свой первый матч на престижном турнире WTA Elite Trophy в китайском городе Чжухай с общим призовым фондом 2,5 млн долларов. Во встрече группы "Азалия" россиянка взяла верх над хозяйкой корта Ван Цян - 6:1, 2:6, 7:5.

Соревнования Elite Trophy впервые были проведены в 2015 году и с тех пор место прописки турнира остается неизменным - Чжухай близ специального административного района Китая Макао, бывшей португальской колонии.

По сути "Элит Трофи" - это второй дивизион итоговых состязания Женской теннисной ассоциации. Дюжина участниц одиночного разряда определена по рейтингу чемпионской гонки WTA, в котором Касаткина заняла десятое место. Причем Дарья была официальной запасной на недавнем финале ассоциации, но сыграть в Сингапуре ей так и не было суждено.

В Чжухае девушки на предварительном этапе разбиты на четыре тройки. Группа "Азалия" - Касаткина, Ван Цян, Мэдисон Кис (США); "Орхидея" - Арина Соболенко (Белоруссия), Каролин Гарсия (Франция), Эшли Барти (Австралия); "Роза" - Элисе Мертенс (Бельгия), Юлия Гергес (Германия), Анетт Контавейт (Эстония); "Камелия" - Анастасия Севастова (Латвия), Гарбинье Мугуруса (Испания), Чжан Шуай (Китай).

За победу в матче группового раунда положен гонорар в размере 76,3 тыс. долл. Сильнейшие игроки от каждой тройки выходят в полуфинал. Премия за титул, помимо призовых за отдельные выигрыши , составляет 478,2 тыс. долл. Финальный поединок запланирован на 4 ноября.