Новости

В Москве задержали ограбившего секс-шоп мужчину 21:02
МИД РФ получил сведения о новых химических провокациях в Сирии 20:28
Санкции против Украины могут затронуть 360 компаний и более 50 физлиц 20:12
Иран отверг обвинения в подготовке теракта на территории Дании 20:08
Умер автор мультфильмов про Врунгеля и Остров сокровищ Черкасский 20:00
Паром с пассажирами на борту потерял управление в Балтийском море 19:58
Пожар на месторождении в Югре распространился на другие здания 19:46
Россияне оказались самыми большими фанатами кошек 19:38
На культурном форуме в Петербурге подпишут более 30 соглашений 19:18
Путин поддержал идею держать террористов отдельно от других уголовников 19:15
Более 100 маленьких россиян ждут возвращения домой из Ирака и Сирии 19:13
Подводный "детский сад" для осьминогов показали на видео 19:08
Российские гимнастки завоевали "серебро" на ЧМ в Дохе 18:54
Систему весогабаритного контроля начнут строить в начале 2019 года 18:51
Ученые Минска и Еревана заинтересованы в сотрудничестве в области технологий 18:45
Отца польского премьера пригласили в Донецк 18:37
В Москве задержан подросток за попытку убить бездомного 18:30
Врачи ФК "Динамо" спасли пассажирку авиарейса Грозный-Москва 18:27
Почти 200 тыс. москвичей привились от гриппа у станций метро и МЦК 18:24
Названы регионы, жители которых хотят переехать в Москву 18:17
Тарковский-младший восстанавливает первоначальную версию "Андрея Рублева" 18:12
На 1 ноября намечено подписание "антипиратского" меморадума 18:11
Российский биоморфный беспилотник "Сова" высоко оценили в США 17:58
Житель Коми получил 16 лет за нападение с ломом на полицейского 17:57
Экипаж судна "Норд" обменяли на украинских моряков 17:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школа может помочь проблемному подростку
Как школа может помочь проблемному подростку
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
30.10.2018 19:38
Рубрика: Спорт

Ракетки в поднебесье

Касаткина успешно стартовала на турнире в Китае
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск №7707 (244)
Наша теннисистка Дарья Касаткина 30 октября провела свой первый матч на престижном турнире WTA Elite Trophy в китайском городе Чжухай с общим призовым фондом 2,5 млн долларов. Во встрече группы "Азалия" россиянка взяла верх над хозяйкой корта Ван Цян - 6:1, 2:6, 7:5.

Соревнования Elite Trophy впервые были проведены в 2015 году и с тех пор место прописки турнира остается неизменным - Чжухай близ специального административного района Китая Макао, бывшей португальской колонии.

Фото: РИА Новости
Дарья Касаткина: Непростые победы запоминаются больше

По сути "Элит Трофи" - это второй дивизион итоговых состязания Женской теннисной ассоциации. Дюжина участниц одиночного разряда определена по рейтингу чемпионской гонки WTA, в котором Касаткина заняла десятое место. Причем Дарья была официальной запасной на недавнем финале ассоциации, но сыграть в Сингапуре ей так и не было суждено.

В Чжухае девушки на предварительном этапе разбиты на четыре тройки. Группа "Азалия" - Касаткина, Ван Цян, Мэдисон Кис (США); "Орхидея" - Арина Соболенко (Белоруссия), Каролин Гарсия (Франция), Эшли Барти (Австралия); "Роза" - Элисе Мертенс (Бельгия), Юлия Гергес (Германия), Анетт Контавейт (Эстония); "Камелия" - Анастасия Севастова (Латвия), Гарбинье Мугуруса (Испания), Чжан Шуай (Китай).

За победу в матче группового раунда положен гонорар в размере 76,3 тыс. долл. Сильнейшие игроки от каждой тройки выходят в полуфинал. Премия за титул, помимо призовых за отдельные выигрыши , составляет 478,2 тыс. долл. Финальный поединок запланирован на 4 ноября.

Спорт Теннис Турниры ATP и WTA
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Санкции против Украины могут затронуть 360 компаний и более 50 физлиц
Экипаж задержанного на Украине судна "Норд" вернулся домой
МИД РФ получил сведения о новых химических провокациях в Сирии
"Адмирал Кузнецов" прибыл на 35-й судоремонтный завод после аварии
Песков прокомментировал ситуацию с ценами на бензин