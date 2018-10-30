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30.10.2018 16:37
Рубрика: Общество

Кто создает "спящие" ячейки радикалов и экстремистов

Текст: Владимир Емельяненко
Новая опасная тенденция - "саморадикализация" граждан, особенно подростков, когда люди без внешнего воздействия и вербовки начинают интересоваться радикальными и экстремистскими идеологиями - стала предметом экспертизы Национального антитеррористического комитета России и Антитеррористического центра СНГ.

Как примеры роста числа явлений саморадикализации, глава Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков на пресс-конференции в Москве назвал нападение на полицейских, совершенное в том числе несовершеннолетними в Чечне в августе 2018 года, и события в Керчи, когда студент убил 21 человека в политехническом колледже.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
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Именно на таких радикалов и потенциальных экстремистов и делают ставки новые вербовщики. "Чаще всего вербуют юношей в возрасте 19-25 лет, их доля составляет до 40 процентов, и девушек 18-25 лет, их доля равна примерно 20 процентам, остальные - это новообращенные в ислам", - комментирует ситуацию член "Российского фонда мира" Елена Сутормина. При это, вербовщики переключились и на подростков 14-17 лет. Сутормина особо отметила, что "вербовщики нацеливаются на одиноких молодых людей, находящихся в состоянии стресса, депрессии из-за неразделенной любви или непонимания в обществе".

Главный инструмент вербовки - по-прежнему интернет: социальные сети, форумы и чаты, закрытые интернет-сообщества. А новая тактика - создание "спящих" ячеек для организации будущих акций устрашения.

Смену тактики террористов - создание "спящих ячеек" - эксперты Антитеррористического комитета СНГ объясняют успехами в борьбе с терроризмом: только в России за последние полгода ликвидировано более 50 таких "спящих" ячеек, предотвращено на уровне подготовки 61 преступление экстремистского характера, в том числе 18 терактов. Национальный антитеррористический комитет России и Антитеррористический центр СНГ разработали совместную долгосрочную программу по профилактике терроризма и экстремизма в молодежной среде.

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