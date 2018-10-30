Не успела Ангела Меркель объявить о своем решении оставить пост главы правящего Христианско-демократического союза, как немецкие СМИ стали строить догадки о том, кто заменит ее на этом посту. Дополнительная интрига заключается в том, что Меркель пока не собирается покидать кресло федерального канцлера, а значит, новому лидеру ХДС - кого бы ни избрали на предстоящем в декабре партийном съезде - придется до следующих выборов в бундестаг работать "в связке" с главой правительства. По мнению экспертов "РГ", такой расклад уменьшает шансы кандидатов из числа явных оппонентов Меркель в рядах христианских демократов, которые могли бы проводить самостоятельный партийный курс.

Наиболее вероятной преемницей Меркель называют 56-летнюю Аннегрет Крамп-Карренбауэр - генерального секретаря ХДС, которую на эту должность в феврале выдвинула сама канцлер. Ради перехода на партийную работу в Берлине Крамп-Карренбауэр оставила пост премьера своей родной земли Саар, который занимала с 2011 года. Хотя новый генсек в последнее время критиковала "большую коалицию", ни у кого нет сомнений, что Крамп-Карренбауэр стала бы преемницей Ангелы Меркель в классическом понимании этого слова. "Экс-премьер Саара будет полностью лояльна госпоже Меркель, которой обязана последними переменами в карьере. И она явно не собирается ничего менять. Перейти во главу партии со ступеньки генсека в принципе возможно - в свое время сама Меркель проделала тот же путь", - напомнил "РГ" немецкий политолог Александр Рар.

При этом, как известно, в стане немецких консерваторов царит раскол, и Меркель многие однопартийцы ставят в вину именно отход от классических правых ценностей и политический крен влево, который размыл идеологию ХДС. Восстановить авторитет партии мог бы кто-то из представителей его консервативного крыла. Как пишут немецкие СМИ со ссылкой на источники в Берлине, двое политиков уже заявили о своих притязаниях на партийное руководство. Один из них - нынешний министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан. Сразу после его вхождения в новый состав правительства ФРГ немецкие эксперты заговорили о "притоке свежей крови" в руководство страны. "Немецкая волна" называет 38-летнего Шпана одним из главных оппонентов Меркель среди соратников по партии. В том числе - в миграционном вопросе. Так, в сентябре 2015 года, через несколько дней после решения Меркель открыть двери Германии для неограниченного потока беженцев с Ближнего Востока, Шпан хотя и признал его безальтернативным, однако выступил за решительные меры, призванные не допустить распространение нелегальной миграции в стране и на европейском континенте в целом. Кроме того, в конце 2016 года политик - вопреки намерениям канцлера - убедил делегатов съезда ХДС принять резолюцию, ограничивающую возможность сохранения второго гражданства для просителей убежища. Впрочем, по мнению Александра Рара, Йенс Шпан все-таки слишком молод для того, чтобы возглавить партию и, возможно, стать канцлером после 2021 года или даже раньше, если в стране объявят досрочные выборы.

Меркель только формально дистанцировалась от разговоров о преемнике

Другой альтернативой Меркель мог бы стать бывший глава фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союза в бундестаге Фридрих Мерц. Его амбиции сесть в кресло Меркель называют стремленим взять реванш. У 62-летнего Мерца к ней личные счеты, ведь в свое время он лишился поста фракционного лидера, как считается, из-за внутрипартийных маневров Меркель. "У этого политика есть определенный вес, прежде всего - среди немецкого и европейского бизнеса, а также американских кругов", - признает Александр Рар. В то же время немецкое издание Handelsblatt полагает, что связка "Меркель - Мерц" будет попросту недееспособной.

"В условиях острого соперничества между кандидатами в игру может вступить еще одна фигура, которая в состоянии выиграть в схватке за власть. Не исключено, что этим "счастливым третьим" станет 57-летний Армин Лашет, действующий премьер земли Северный Рейн-Вестфалия. Опытный политик, возглавляющий самую крупную земельную организацию ХДС, в целом будет придерживаться курса Меркель, но это не означает, что он превратится в ее клона, - считает Рар. - Например, примечательно, что еще в 2000-е годы Лашет не отказывался от участия во многих мероприятиях, форумах, которые проходили в России. Думаю, он проводил бы прагматичный курс в отношении Москвы. Что касается самой Меркель, то хотя она формально и дистанцировалась от разговоров о преемнике, но на самом деле постарается сделать все, чтобы сохранить рычаги влияния на партию - по крайней мере, до тех пор, пока остается канцлером".