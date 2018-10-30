Новости

В Москве задержали ограбившего секс-шоп мужчину 21:02
МИД РФ получил сведения о новых химических провокациях в Сирии 20:28
Санкции против Украины могут затронуть 360 компаний и более 50 физлиц 20:12
Иран отверг обвинения в подготовке теракта на территории Дании 20:08
Умер автор мультфильмов про Врунгеля и Остров сокровищ Черкасский 20:00
Паром с пассажирами на борту потерял управление в Балтийском море 19:58
Пожар на месторождении в Югре распространился на другие здания 19:46
Россияне оказались самыми большими фанатами кошек 19:38
На культурном форуме в Петербурге подпишут более 30 соглашений 19:18
Путин поддержал идею держать террористов отдельно от других уголовников 19:15
Более 100 маленьких россиян ждут возвращения домой из Ирака и Сирии 19:13
Подводный "детский сад" для осьминогов показали на видео 19:08
Российские гимнастки завоевали "серебро" на ЧМ в Дохе 18:54
Систему весогабаритного контроля начнут строить в начале 2019 года 18:51
Ученые Минска и Еревана заинтересованы в сотрудничестве в области технологий 18:45
Отца польского премьера пригласили в Донецк 18:37
В Москве задержан подросток за попытку убить бездомного 18:30
Врачи ФК "Динамо" спасли пассажирку авиарейса Грозный-Москва 18:27
Почти 200 тыс. москвичей привились от гриппа у станций метро и МЦК 18:24
Названы регионы, жители которых хотят переехать в Москву 18:17
Тарковский-младший восстанавливает первоначальную версию "Андрея Рублева" 18:12
На 1 ноября намечено подписание "антипиратского" меморадума 18:11
Российский биоморфный беспилотник "Сова" высоко оценили в США 17:58
Житель Коми получил 16 лет за нападение с ломом на полицейского 17:57
Экипаж судна "Норд" обменяли на украинских моряков 17:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школа может помочь проблемному подростку
Как школа может помочь проблемному подростку
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
30.10.2018 19:57
Рубрика: В мире

Смена формы перед сменой содержания

Текст: Федор Лукьянов (главный редактор журнала "Россия в глобальной политике")
Российская газета - Федеральный выпуск №7707 (244)
Встречу по будущему Сирии в Стамбуле долго готовили, от нее многого ждали, а прошла она буднично, без громких заявлений и судьбоносных решений. Всех ее участников связывают, мягко говоря, сложные отношения, договориться о совместном заседании долго не удавалось. Тем не менее оно состоялось. И это тот случай, когда формат важнее, чем конкретные результаты.

Нет, ни о какой "новой Антанте" или "Стамбульском четырехугольнике" речи, конечно, не идет. Лидеров России, Турции, Германии и Франции привело за стол переговоров не желание заключить стратегическое партнерство или выразить сердечную симпатию друг другу, а конкретные прагматические интересы. Каждой из стран нужно решать свои и совсем несовпадающие проблемы, связанные с Сирией. Это вообще (как и ранее Астанинский формат), судя по всему, новая модель взаимодействия, которая идет на смену жестким обязывающим альянсам минувшего периода. Так что конфигурации могут складываться неожиданные и недолговечные, что не исключает их тактический эффективности.

Есть и еще один интересный аспект встречи в Турции. На ней не присутствуют Соединенные Штаты, хотя они являются одним из, несомненно, ключевых игроков как в самой Сирии (на поле), так и вокруг нее. И дело не в том (ну или далеко не только в том), что участники не хотят взаимодействовать с Вашингтоном. Сами Соединенные Штаты по собственному желанию покидают круг действующих лиц, которые готовы брать на себя ответственность за решение каких-то проблем.

Каждой из стран нужно решать свои и совсем несовпадающие проблемы, связанные с Сирией

Несмотря на яростную борьбу в американской верхушке, обличения в адрес Дональда Трампа и увещевания по поводу того, что он лично разрушает основы политики США, его меркантилистские взгляды, пусть в чуть более приглаженной форме, пользуются поддержкой, как минимум, части истеблишмента. Америка отходит от роли глобального лидера, которая считалась безальтернативной после окончания "холодной войны", и в той или иной степени (возможно, не такой карикатурной, как у Трампа) акцент на собственную выгоду сохранится или даже усилится. Причин тому много - как внутренних, так и внешних.

Историк рассказал о возможной новой гражданской войне в США

При этом, отказываясь от установки на то, что Вашингтон должен быть дирижером мирового коллектива, он не покидает подиум, а остается самым большим и громким инструментом, способным при желании и необходимости заглушить весь остальной оркестр. Так что прочим музыкантам нужно искать способы исполнять свои партии в обход суперсолиста. А это для многих, как минимум, непривычно.

Европа находится в наиболее смятенном состоянии. Практически Вашингтон не идет ни на какие шаги и уступки, о которых просит ЕС, будь то сфера безопасности (иранская сделка, выход из РСМД), экономики (торговые войны и давление на партнеров) или даже общие успокоительные декларации о политическом единстве.

Фото: depositphotos.com
В Кремле не подтвердили угрозу срыва договоренностей по Идлибу

Две недели назад заместитель госсекретаря США Уэс Митчелл сказал, выступая в Атлантическом совете, буквально следующее: "Западу необходимо вернуться к традиции поддержки национальных государств как таковых и более настойчиво работать над тем, чтобы международные институты отражали демократическую волю народов, в противном случае следует ожидать, что эти институты будут терять влияние и значение".

Для ЕС это звучит если и не как приговор, то точно как обвинительное заключение, ибо суть европейской интеграции заключалась именно в постепенной трансформации национальных суверенитетов в институциональные прерогативы. И если Вашингтон так ставит вопрос, то фактически под сомнением оказываются базовые принципы функционирования современной Европы. Тем более что в самом ЕС крепнут силы, которые выступают с тех же националистических позиций и критикуют интеграцию. И в лице США они находят солидную опору, как минимум, морально-политическую.

Европа находится в наиболее смятенном состоянии. Практически Вашингтон не идет ни на какие шаги и уступки, о которых просит ЕС

Через два дня после стамбульской встречи Ангела Меркель объявила, что не намерена выдвигаться на пост лидера партии ХДС на съезде в декабре, а нынешний срок во главе правительства для нее точно последний. О том, что госпожа канцлер засиделась, говорят давно, а в последний год это стало просто общим местом. Так что ее уход (а он вполне может отложиться и до 2021 года) - событие легко предсказуемое. Важно, однако, другое.

Меркель может стать последним канцлером, который руководил привычной политической системой Германии, довольно мало изменившейся с послевоенных времен. Весь политический ландшафт трещит и явно будет серьезно меняться. Так называемые "народные" (массовые) партии последовательно теряют голоса (и социал-демократы, и христианские демократы), прежние маргиналы набирают вес. Наследникам Меркель предстоит не просто мучительно формировать новые комбинации большинства, но и заново формулировать многие политические позиции. Отношение к Европе (какой?), Америке, миграции и, наверное, не в первую очередь России. Прежний курс по всем направлениям себя просто изживает.

Смена форматов взаимодействия происходит быстрее, чем смена политических поколений, но она неизбежна - и в Европе, и в Азии, и в России. Тогда, вероятно, новые структуры станут наполняться и новым содержанием. Пока же началась просто подготовительная рекогносцировка.

В мире Ближний Восток Сирия В мире США Колонка Федора Лукьянова Ситуация в Сирии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Санкции против Украины могут затронуть 360 компаний и более 50 физлиц
Экипаж задержанного на Украине судна "Норд" вернулся домой
МИД РФ получил сведения о новых химических провокациях в Сирии
"Адмирал Кузнецов" прибыл на 35-й судоремонтный завод после аварии
Песков прокомментировал ситуацию с ценами на бензин