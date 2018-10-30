Мадридский "Реал", являющийся соперником ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов, отправил в отставку главного тренера команды Юлена Лопетеги. На вакантную должность прочат итальянца Антонио Конте.

Кажется, высшая футбольная справедливость все-таки существует. Если кто забыл, в "Реал" Лопетеги приходил со скандалом. Назначение тренера в "Реал" было согласовано, еще когда Лопетеги возглавлял сборную Испании. Переговоры проходили за спиной национальной футбольной федерации, но тайное все равно стало явным. Причем за день до чемпионата мира, что не помешало функционерам отправить Лопетеги в отставку.

Трудно сказать, кто в этой истории повел себя более некрасиво. "Реал" и лично его президент Флорентино Перес, наплевавшие на интересы сборной, или сам Лопетеги, поддавшийся на уговоры мадридцев. Но факт остается фактом: счастья этот союз не принес никому.

Конечно, кивать в сторону только фатума не стоит. Объективно Лопетеги сразу не повезло остаться без Криштиану Роналду, ушедшего в туринский "Ювентус". "Моего сына ограбили на 50 голов", - метко высказался отец экс-наставника "Реала" Хосе Антонио. А без португальца новую команду построить не получилось. Последней каплей стало унизительное поражение мадридцев в гостях от "Барселоны" - 1:5. Причем "Реал" не спасло даже неучастие в "класико" Лионеля Месси.

После 10-го тура испанского чемпионата "Реал" оказался на девятой позиции, самой низкой для себя за последние 17 лет, и с худшей разницей забитых и пропущенных мячей, начиная с 1947 года. "Есть огромное несоответствие между качеством игроков и текущими результатами", - говорится в заявлении, посвященном отставке Лопетеги, на официальном сайте клуба.

Его место временно занял наставник мадридской "молодежки" Сантьяго Солари. Однако по регламенту испанской Примеры в статусе и.о. тренировать можно не дольше 15 дней. За это время "Реал" попытается договориться с Антонио Конте, с которым пока остаются разногласия по финансовым вопросам.