Новости

В Москве задержали ограбившего секс-шоп мужчину 21:02
МИД РФ получил сведения о новых химических провокациях в Сирии 20:28
Санкции против Украины могут затронуть 360 компаний и более 50 физлиц 20:12
Иран отверг обвинения в подготовке теракта на территории Дании 20:08
Умер автор мультфильмов про Врунгеля и Остров сокровищ Черкасский 20:00
Паром с пассажирами на борту потерял управление в Балтийском море 19:58
Пожар на месторождении в Югре распространился на другие здания 19:46
Россияне оказались самыми большими фанатами кошек 19:38
На культурном форуме в Петербурге подпишут более 30 соглашений 19:18
Путин поддержал идею держать террористов отдельно от других уголовников 19:15
Более 100 маленьких россиян ждут возвращения домой из Ирака и Сирии 19:13
Подводный "детский сад" для осьминогов показали на видео 19:08
Российские гимнастки завоевали "серебро" на ЧМ в Дохе 18:54
Систему весогабаритного контроля начнут строить в начале 2019 года 18:51
Ученые Минска и Еревана заинтересованы в сотрудничестве в области технологий 18:45
Отца польского премьера пригласили в Донецк 18:37
В Москве задержан подросток за попытку убить бездомного 18:30
Врачи ФК "Динамо" спасли пассажирку авиарейса Грозный-Москва 18:27
Почти 200 тыс. москвичей привились от гриппа у станций метро и МЦК 18:24
Названы регионы, жители которых хотят переехать в Москву 18:17
Тарковский-младший восстанавливает первоначальную версию "Андрея Рублева" 18:12
На 1 ноября намечено подписание "антипиратского" меморадума 18:11
Российский биоморфный беспилотник "Сова" высоко оценили в США 17:58
Житель Коми получил 16 лет за нападение с ломом на полицейского 17:57
Экипаж судна "Норд" обменяли на украинских моряков 17:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школа может помочь проблемному подростку
Как школа может помочь проблемному подростку
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
30.10.2018 19:42
Рубрика: Спорт

"Реал" меняет курс

Мадридский клуб уволил Лопетеги и ищет нового главного тренера
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск №7707 (244)
Мадридский "Реал", являющийся соперником ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов, отправил в отставку главного тренера команды Юлена Лопетеги. На вакантную должность прочат итальянца Антонио Конте.

Кажется, высшая футбольная справедливость все-таки существует. Если кто забыл, в "Реал" Лопетеги приходил со скандалом. Назначение тренера в "Реал" было согласовано, еще когда Лопетеги возглавлял сборную Испании. Переговоры проходили за спиной национальной футбольной федерации, но тайное все равно стало явным. Причем за день до чемпионата мира, что не помешало функционерам отправить Лопетеги в отставку.

Роналду назвал причину ухода из "Реала"

Трудно сказать, кто в этой истории повел себя более некрасиво. "Реал" и лично его президент Флорентино Перес, наплевавшие на интересы сборной, или сам Лопетеги, поддавшийся на уговоры мадридцев. Но факт остается фактом: счастья этот союз не принес никому.

Конечно, кивать в сторону только фатума не стоит. Объективно Лопетеги сразу не повезло остаться без Криштиану Роналду, ушедшего в туринский "Ювентус". "Моего сына ограбили на 50 голов", - метко высказался отец экс-наставника "Реала" Хосе Антонио. А без португальца новую команду построить не получилось. Последней каплей стало унизительное поражение мадридцев в гостях от "Барселоны" - 1:5. Причем "Реал" не спасло даже неучастие в "класико" Лионеля Месси.

Фото: РИА Новости
Московский "Спартак" сыграл второй матч вничью после ухода Карреры

После 10-го тура испанского чемпионата "Реал" оказался на девятой позиции, самой низкой для себя за последние 17 лет, и с худшей разницей забитых и пропущенных мячей, начиная с 1947 года. "Есть огромное несоответствие между качеством игроков и текущими результатами", - говорится в заявлении, посвященном отставке Лопетеги, на официальном сайте клуба.

Его место временно занял наставник мадридской "молодежки" Сантьяго Солари. Однако по регламенту испанской Примеры в статусе и.о. тренировать можно не дольше 15 дней. За это время "Реал" попытается договориться с Антонио Конте, с которым пока остаются разногласия по финансовым вопросам.

Спорт Футбол Игроки и тренеры
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Санкции против Украины могут затронуть 360 компаний и более 50 физлиц
Экипаж задержанного на Украине судна "Норд" вернулся домой
МИД РФ получил сведения о новых химических провокациях в Сирии
"Адмирал Кузнецов" прибыл на 35-й судоремонтный завод после аварии
Песков прокомментировал ситуацию с ценами на бензин