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30.10.2018 11:08
Рубрика: Экономика

Минфин опроверг планы по повышению налога на роскошь

Текст: Роман Маркелов

У правительства нет планов повышать налоги на роскошные дома, автомобили и яхты. Об этом заявил первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов в эфире телепрограммы "Познер", вышедшей накануне вечером на Первом канале.

Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов. Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов. Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов. Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Как следует из сообщения, распространенного Минфином утром во вторник, ряд СМИ допустил грубую ошибку в цитировании Силуанова. В ведомстве отмечают, что Силуанов в интервью Владимиру Познеру сказал, что правительство уже подняло имущественные налоги на богатых. Также Силуанов не говорил о том, что у правительства существуют планы по дополнительному увеличению налоговой нагрузки, подчеркивается в сообщении Минфина.

Фото: depositphotos.com
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Силуанов отмечал во вчерашнем интервью, что повышение налогообложения обеспеченных россиян уже проводилось ранее. Так, поднимались налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты и так далее, говорил он. По мнению Силуанова, неправильно было бы и пересматривать плоскую шкалу налогообложения доходов физлиц с текущих 13 процентов.

Элементы "роскошного" налогообложения были введены в 2014 году. В частности, повышенным транспортным налогом облагаются автомобили стоимостью свыше трех миллионов рублей. Также действуют дифференцированные ставки по налогу на имущество физлиц.

Ранее правительство также неоднократно сообщало, что намерено сохранить мораторий на повышение налоговой нагрузки в ближайшие шесть лет.

Сложные вопросы налогообложения эксперты "РГ" разъясняют в рубрике "Юрконсультация"
Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин Налоговое законодательство
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