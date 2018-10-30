Минск впервые примет Мюнхенскую конференцию по безопасности

В Минске впервые пройдет встреча основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, на которой речь пойдет о способах возвращения доверия между Востоком и Западом. Участники форума обсудят региональные конфликты, а также экономическую ситуацию в Восточной Европе. Одной из тем предстоящих дискуссий станет окончание срока действия соглашений о контроле над обычными и ядерными вооружениями в Евроатлантическом регионе.

Местом для диалога белорусская столица выбрана неспроста. Этот шаг организаторы Мюнхенской конференции объяснили значительным вкладом, который страна вносит в укрепление стабильности в регионе, а также возможностью собрать на белорусской площадке ключевых игроков, способных в нужный момент внести вклад в возрождение переговорных процессов. "Взаимное доверие между Востоком и Западом сократилось до минимума,что не наблюдалось со времен "холодной войны". В этом плане Мюнхенская конференция по безопасности не могла выбрать лучшее место для проведения в этом году конференции, чем Минск. У города есть своя история, как места для принятия международных усилий по разрешению конфликтов", - заметил председатель конференции Вольфганг Ишингер.

Свое участие в выездном заседании Мюнхенской конференции подтвердили ряд глав государств и правительств, а также несколько высокопоставленных представителей международных организаций.