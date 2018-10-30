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30.10.2018 19:08
Рубрика: Экономика

Книжка на память

Минтруд начал общественное обсуждение законопроекта об электронных трудовых книжках
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск №7707 (244)
Минтруд запустил общественное обсуждение законопроекта об "электронных трудовых книжках". Документ размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

По законопроекту информация о трудовой деятельности работника (о выполняемой работе и должности, переводах на другую постоянную работу, об увольнении и основания прекращения трудового договора) будет в электронном виде передаваться работодателем в информационную систему Пенсионного фонда России (ПФР) по утверждаемой форме. В эту форму будут включены все сведения, которые есть в действующей трудовой книжке, кроме данных об образовании и награждениях. Информацию об образовании сотрудников работодатели смогут проверять в Федеральном реестре сведений о документах об образовании и квалификации. Также работодатель будет вправе потребовать предъявить диплом об образовании.

Фото: depositphotos.com
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Предполагается, что с 1 января 2020 года информация о работниках будет передаваться в ПФР ежемесячно. А с 1 января 2021 года - не позднее следующего дня после того, как наступило кадровое событие (прием на работу, увольнение, изменение должности или зарплаты).

Когда человек будет увольняться с работы, работодатель должен будет выдавать ему на бумажном носителе заверенные сведения о трудовой деятельности только на этой работе. Либо человек сам сможет получить в бумажном виде всю информацию о своем послужном списке в ПФР, МФЦ или на сайте госуслуг.

С 1 января 2021 года трудовые книжки станут электронными, чтобы сохранить бумажные, работникам придется писать заявление

После того, как человек уволится, работодатель должен будет три года хранить в электронном виде сведения о нем.

Законопроект предусматривает, что с 1 января 2021 года сведения о трудовой деятельности работников будут вестись только в электронном виде, за исключением работников, которые подали заявление о ведении трудовых книжек на бумажном носителе. А с 1 января 2027 года трудовые книжки на бумажном носителе вестись не будут совсем, ни для кого.

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