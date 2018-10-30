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30.10.2018 19:40
Рубрика: Спорт

Знарка не ждали

Столичный клуб опроверг информацию о новом тренере
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Федеральный выпуск №7707 (244)
В Континентальной хоккейной лиге 30 октября состоялись очередные матчи регулярного чемпионата. Их результаты стали известны уже после подписания номера в печать. При этом московский "Спартак" прямо в день игры против "Трактора" был вынужден публиковать опровержение на своем официальном сайте.

Напомним, что "красно-белые" недавно провели рокировку на тренерском мостике. Команду покинул Вадим Епанчинцев, а его роль теперь исполняет генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов. Надо сказать, получается пока неплохо. В четырех матчах под руководством Алексея Юрьевича "Спартак" набрал шесть очков и находится в зоне плей-офф, причем с приличным запасом. Однако в кулуарах продолжают шептаться, что самому Жамнову не очень нравится идея тренировать на постоянной основе, и менеджерская работа ему все-таки ближе. Соответственно, никуда не деться от слухов о "преемнике". Последний выглядел весьма экстравагантно. Дескать, "красно-белые" предложили пост главного тренера Олегу Знарку с годовой зарплатой в 20 миллионов рублей. Но в клубе поспешили эту информацию опровергнуть.

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- ХК "Спартак" официально сообщает, что данная информация не соответствует действительности. Никаких предметных переговоров с экс-главным тренером сборной России клуб не вел, в связи с чем фигурировавшая в тексте сумма гонорара специалисту является плодом фантазии журналиста, опубликовавшего данную информацию, - говорится в официальном сообщении клуба.

Интересно, что ранее молва отправляла Знарка в другой московский клуб, "Динамо", с которым Олег Валерьевич дважды брал Кубок Гагарина. Также проходила информация о переговорах Знарка и руководства минского "Динамо".

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