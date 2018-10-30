Московский "Спартак" провел уже второй матч при исполняющем обязанности главного тренера Рауле Рианчо. В заключительной встрече 12-го тура Премьер-лиги "красно-белые" сыграли вничью на выезде с "Рубином" - 1:1.

В матче с "Рубином" спартаковцы упустили победу, пропустив уже в добавленное время. Фото: РИА Новости

Как видим, в отличие от противостояния с "Рейнджерс" (0:0) в Лиге Европы спартаковцы сумели забить. Да и в целом они выглядели неплохо. И это против соперника, который в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги потерпел одно поражение - от безоговорочного лидера турнира питерского "Зенита".

Раулю Рианчо не позавидуешь. Каждый следующий матч может стать для него последним у руля "Спартака". Ни для кого не секрет, что руководство столичного клуба рассматривает вариант с приглашением другого специалиста. Претендентов пока двое - рулевой тульского "Арсенала" Олег Кононов и наставник "Ростова" Валерий Карпин, который ранее уже тренировал "красно-белых".

По неофициальным данным, представители "Спартака" на днях провели переговоры с Карпиным и руководством "Ростова". Стороны взяли время на размышления. Примерно та же самая ситуация с Кононовым. С небольшой поправкой, что в отличие от Карпина у боссов "красно-белых" нет такой уверенности в кандидатуре Кононова.

Пока непонятно, кто возглавит "красно-белых". Претендентов двое - Олег Кононов и Валерий Карпин

Впрочем, сам Рианчо на эти разговоры не обращает внимания.

- В любом случае сбылась моя мечта, - отметил Рианчо. - Я никогда не был профессиональным футболистом, но стал главным тренером. Хочу сказать следующее: я работал во многих странах. Но такого прекрасного коллектива по человеческим и профессиональным качествам, как в "Спартаке", не видел нигде.

За ту неделю с небольшим, что он работает в московском клубе после отставки итальянца Массимо Карреры, Рианчо уже во второй раз подчеркивает: он нигде не видел такого прекрасного коллектива, как в "Спартаке". Возможно, испанец просто отводит удар от футболистов. В частности, Дениса Глушакова. Капитан "красно-белых" впервые за полтора месяца попал в заявку основной команды, но на поле так и не вышел. Вероятно, это случится уже завтра, когда спартаковцы примут в 1/8 финала Кубка страны с махачкалинским "Анжи".

К этой встрече москвичи рискуют подойти с большими кадровыми проблемами, о которых Рианчо поведал на пресс-конференции.

- По информации от нашего медицинского штаба, Фернандо выбыл на 7-10 дней. У Зе Луиша сильная гематома бедра. Ждем его на следующей неделе. У Луиса Адриано были проблемы с пищеварением и мышечная травма. Посмотрим, сколько ему потребуется времени на восстановление. Что касается Глушакова, то вы увидите его на поле.

Кадровые проблемы есть не только у "Спартака", но и у "Рубина". Казанцы не досчитались на матч с "красно-белыми" сразу двух основных игроков - Сердара Азмуна и Павла Могилевца. Футболисты столкнулись на тренировке и получили серьезные повреждения.

- Конечно, Азмун и Могилевец - очень важные футболисты для нашей команды, - сказал главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев. - Закономерна ли ничья? Когда хорошо играешь, создаешь много моментов и в итоге не побеждаешь, то, наверное, какой-то осадок остается.

Кубок России

31 октября пройдут первые четыре матча 1/8 финала Кубка страны: "Оренбург" - "Тюмень", "Урал" - "Нижний Новгород", "Локомотив" - "Енисей" и "Ахмат" - "Арсенал".

Еще три встречи состоятся в четверг: "Крылья Советов" - "Краснодар", "Ростов" - "Зенит" и "Спартак" - "Анжи". Чуть ранее путевку в следующий раунд добыл "Рубин", победивший "Динамо".

Что любопытно: "Локомотив" с "Енисеем" встречались в минувшее воскресенье в рамках чемпионата России. Москвичи крупно обыграли красноярцев на выезде (3:0), победив в четвертый раз подряд в Премьер-лиге.