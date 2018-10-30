Названы страны и города Европы, где люди живут дольше

Богатая Швейцария и бедный по европейским меркам в экономическом отношении Мадрид названы в числе лидеров стран и городов Старого Света, жители которых живут дольше всех.

По данным Евростата, в Швейцарии средняя продолжительность жизни составляет 83,7 года - 81 год у мужчин и 85 у женщин. Второе место по продолжительности жизни в ЕС занимает Испания (83,5 года), следом в пятерке стран расположились Италия (83,4 года), Франция, Люксембург и Кипр (по 82,7 года). На региональном уровне, как это ни странно, лидирует не какая-нибудь горная альпийская деревушка, а Мадрид, где средняя продолжительность жизни составляет 85,2 года. Самая низкая продолжительность жизни выявлена европейским агентством по статистике, как и предполагалось, в странах Восточной Европы - Болгарии, Латвии и Литве (по 74,9 года). "Данные показывают, что между регионами с наивысшей и наименьшей ожидаемой продолжительностью жизни в Евросоюзе существует разница в 11,9 года", - говорится в заявлении Евростата.

Эти цифры подтверждают выводы о том, что дольше всего живут не только граждане страны с высоким уровнем жизни и доходами, а также высококачественным медицинским обслуживанием, как в "сытой" Швейцарии. Большое количество долгожителей отмечается и в Испании, где зафиксирован самый высокий уровень безработицы в Европе. В этой солнечной и внешне беззаботной стране жители особо не утруждают себя работой и любят проводить большое количество времени в праздном отдыхе.