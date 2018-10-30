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30.10.2018 23:45
Рубрика: Власть

Небензя обвинил ЕС и США в невыполнении Киевом Минских договоренностей

Ответственность за невыполнение Киевом Минских соглашений несут, в первую очередь, США и Евросоюз, убежден постоянный представитель России Василий Небензя.

"В том, что киевская власть не выполняет Минские договоренности, виноваты вы - ЕС и США", передает ТАСС заявление российского дипломата в адрес западных коллег.

ВС Украины обстреляли из минометов два села на юге ДНР

При этом он указал на возможную причастность Киева к убийству главы ДНР Александра Захарченко.

"Убийство было нацелено на дестабилизацию обстановки в регионе, имеются веские основания предполагать, что к нему причастна украинская сторона", - передает РИА Новости слова Небензи на заседании Совбеза.

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