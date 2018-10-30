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Нервный вторник: "Окончательный счет" - "Крепкий орешек" на футболе

НОВОСТЬ30.10.2018, 19:30
Текст:   Алексей Литовченко
20 лет назад в регионе России Саковия случилась революция. Ну, вы помните. Братья Борис и Аркадий Беловы (Белавы, если точнее) подняли восстание, которое было подавлено войсками после того, как один из них якобы погиб. Тогда как на самом деле - сбежал в Англию, где пластические хирурги превратили его в Пирса Броснана.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Уже в наши дни громила-ветеран из Америки прибывает в Лондон, чтобы сводить свою племянницу, дочь погибшего при исполнении брата, на футбол. В матче плей-офф Кубка Вымышленной Европы играют "Вест Хэм" и "Динамо" Саковия. Тот самый "Вест Хэм", которые "молотобойцы", за них еще Элайджа Вуд шизил и на выезда гонял. И то самое "Динамо" Саковия, которое… э… ну, вы знаете.

Фото: kinopoisk.ru
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На игру поболеть за любимый клуб также приходит Пирс Броснан, законспирированный экс-Белов, потому что конспирация конспирацией, а футбол - важнее жизни и смерти, как говорил Билл Шенкли. Другой Белов с командой террористов стадион тихой сапой оккупируют - чтобы первого отыскать. Но не знают они, что среди зрителей - американский ветеран. Да еще и сыгранный Дэйвом Батистой. И потому не сдобровать им.

Если вы соскучились по "Крепким орешкам", а "Небоскреб" с Дуэйном Джонсоном вас предсказуемо не впечатлил, то "Окончательный счет" - как раз то, что участковый прописал. Как несложно догадаться, это "Крепкий орешек" на стадионе. Ни больше ни меньше. Вместо Брюса нашего Уиллиса - Дэйв Батиста, такой же, как "Скала", только менее раскрученный и перебивающийся в крупных голливудских проектах вторыми ролями. В плане актерских навыков, практически отсутствующих, он как минимум не хуже, а где-то даже и лучше - глаза не выпучивает, бровями не шевелит и в целом смотрится лаконичнее. Чего для его амплуа вполне достаточно, и это даже позволяет ему светиться в более серьезных картинах - в "Бегущем по лезвию 2049" или в прошлогоднем "Бушвике", например.

В случае "Окончательного счета" ни о какой серьезности речи, конечно, не идет. Незамысловатая перепевка классики на трех аккордах оперирует проверенными ходами: развесистой клюквой, удалым экшном и незамысловатым юмором, за который отвечает смуглый британский артист Амит Шах, играющий смешно паникующего, но стойко переносящего выпавшие на него невзгоды стюарда.

Фото: kinopoisk.ru
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Отдельно следует отметить, что снимался фильм на настоящей арене. "Вест Хэм" как раз переезжал с родного "Болейн Граунд", и его все равно собирались снести, но перед смертью столетний 35-тысячник еще успел послужить искусству - благодаря заокеанским кинодеятелям. Которые таким образом получили уникальную возможность ни в чем себе не отказывать и распорядились ей с размахом. Например, устроили бешеные гонки на мотоциклах по всему пространству под трибунами и даже по крыше. Где вы еще такое увидите?

За что немного обидно - так это за "Динамо". Забив быстрый гол и поведя в счете, они вполне умело атаковали, но затем (спойлер!) успели дважды пропустить. Зато режиссер Скотт Манн, за свою недолгую карьеру высот не достигший, остроумно попытался использовать спортивный антураж в своих целях, визуально зарифмовав некоторые сюжетные моменты с происходящим на поле. Не то чтобы это добавляла картине какой-то эстетической или смысловой глубины, но все равно: футбол в фильме "Окончательный счет", который вообще не про футбол, выглядит бодрее и реалистичнее, чем в фильме Данилы Козловского "Тренер", который вроде как про футбол.

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