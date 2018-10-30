Нервный вторник: "Окончательный счет" - "Крепкий орешек" на футболе

20 лет назад в регионе России Саковия случилась революция. Ну, вы помните. Братья Борис и Аркадий Беловы (Белавы, если точнее) подняли восстание, которое было подавлено войсками после того, как один из них якобы погиб. Тогда как на самом деле - сбежал в Англию, где пластические хирурги превратили его в Пирса Броснана.

Уже в наши дни громила-ветеран из Америки прибывает в Лондон, чтобы сводить свою племянницу, дочь погибшего при исполнении брата, на футбол. В матче плей-офф Кубка Вымышленной Европы играют "Вест Хэм" и "Динамо" Саковия. Тот самый "Вест Хэм", которые "молотобойцы", за них еще Элайджа Вуд шизил и на выезда гонял. И то самое "Динамо" Саковия, которое… э… ну, вы знаете.

На игру поболеть за любимый клуб также приходит Пирс Броснан, законспирированный экс-Белов, потому что конспирация конспирацией, а футбол - важнее жизни и смерти, как говорил Билл Шенкли. Другой Белов с командой террористов стадион тихой сапой оккупируют - чтобы первого отыскать. Но не знают они, что среди зрителей - американский ветеран. Да еще и сыгранный Дэйвом Батистой. И потому не сдобровать им.

Если вы соскучились по "Крепким орешкам", а "Небоскреб" с Дуэйном Джонсоном вас предсказуемо не впечатлил, то "Окончательный счет" - как раз то, что участковый прописал. Как несложно догадаться, это "Крепкий орешек" на стадионе. Ни больше ни меньше. Вместо Брюса нашего Уиллиса - Дэйв Батиста, такой же, как "Скала", только менее раскрученный и перебивающийся в крупных голливудских проектах вторыми ролями. В плане актерских навыков, практически отсутствующих, он как минимум не хуже, а где-то даже и лучше - глаза не выпучивает, бровями не шевелит и в целом смотрится лаконичнее. Чего для его амплуа вполне достаточно, и это даже позволяет ему светиться в более серьезных картинах - в "Бегущем по лезвию 2049" или в прошлогоднем "Бушвике", например.

В случае "Окончательного счета" ни о какой серьезности речи, конечно, не идет. Незамысловатая перепевка классики на трех аккордах оперирует проверенными ходами: развесистой клюквой, удалым экшном и незамысловатым юмором, за который отвечает смуглый британский артист Амит Шах, играющий смешно паникующего, но стойко переносящего выпавшие на него невзгоды стюарда.

Отдельно следует отметить, что снимался фильм на настоящей арене. "Вест Хэм" как раз переезжал с родного "Болейн Граунд", и его все равно собирались снести, но перед смертью столетний 35-тысячник еще успел послужить искусству - благодаря заокеанским кинодеятелям. Которые таким образом получили уникальную возможность ни в чем себе не отказывать и распорядились ей с размахом. Например, устроили бешеные гонки на мотоциклах по всему пространству под трибунами и даже по крыше. Где вы еще такое увидите?

За что немного обидно - так это за "Динамо". Забив быстрый гол и поведя в счете, они вполне умело атаковали, но затем (спойлер!) успели дважды пропустить. Зато режиссер Скотт Манн, за свою недолгую карьеру высот не достигший, остроумно попытался использовать спортивный антураж в своих целях, визуально зарифмовав некоторые сюжетные моменты с происходящим на поле. Не то чтобы это добавляла картине какой-то эстетической или смысловой глубины, но все равно: футбол в фильме "Окончательный счет", который вообще не про футбол, выглядит бодрее и реалистичнее, чем в фильме Данилы Козловского "Тренер", который вроде как про футбол.