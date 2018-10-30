Мужская сборная России по спортивной гимнастике, которая с 2006 года не поднималась на пьедестал чемпионатов мира в командных турнирах, на соревнованиях в Дохе выиграла серебряные медали.

Никита Нагорный еще поборется за "золото" в индивидуальном многоборье и на отдельных снарядах. Фото: РИА Новости

Давид Белявский, Артур Далалоян, Никита Нагорный, Дмитрий Ланкин и Николай Куксенков, которые были первыми в квалификации, практически держали в руках "золото" и в финале. Но все-таки уступили 0,049 балла китайцам (256,585 против 256,634). Третье место заняли гимнасты из Японии (253,744).

После объявления оценок наши парни не смогли сдержать слез, в том числе и Никита Нагорный, который закрывал программу соревнований и допустил ошибку на перекладине, которая стоила сборной России победы. На самом деле первым дрогнул действующий чемпион мира в индивидуальном многоборье Сяо Жотэн, сорвавшись со снаряда. Нагорному нужно было просто выступить в свою силу, набрать как минимум 13,783 балла, что даже меньше той суммы, чем он получил в квалификации. Но напряжение в зале и внутреннее волнение оказались слишком сильными.

Несмотря на этот обидный проигрыш, российские гимнасты выполнили главную задачу - попали в число призеров и получили командные путевки на четырех человек в Токио-2020. А еще показали себя настоящей командой. Никита Нагорный заверил журналистов, что они себя еще покажут. Впереди - личное многоборье и соревнования в отдельных видах, где у нас тоже есть шансы на медали высшей пробы.

Никита, о чем думали, когда завершили свое упражнение на перекладине? Все-таки допустили явную ошибку, которая в итоге все и решила.

Никита Нагорный: Если честно, в тот момент думал, что мы выиграли. Мы на самом деле были очень близки к победе. Уверен, что мы сможем преодолеть эту ситуацию, потому что турнир не закончен, а мы очень мотивированы и будем дальше бороться.

Почувствовали себя настоящей командой?

Никита Нагорный: Есть два способа сформировать команду. Первый - сделать ставку на одного лидера. Второй - собрать несколько сильных гимнастов. Это как раз наш вариант. У нас сильная внутренняя конкуренция, которая закаляет нас и подстегивает. Каждый в нашей сборной может выстрелить как в индивидуальных видах, так и команду поддержать.

Следующее выступление - в индивидуальном многоборье. В квалификации вы били вторым. Попробуете обойти действующего чемпиона Сяо Жотэна?

Никита Нагорный: Он очень хороший гимнаст и сильный соперник. Титулы просто так не достаются. Но, на мой взгляд, у меня есть все, чтобы бороться с ним на равных.

Между тем 30 октября уже после подписания этого номера "РГ" в печать финал командных соревнований прошел у женщин. В квалификации наши гимнастки показали второй результат, почти десять баллов проиграв команде США. Тройку сильнейших замкнула сборная Китая.

Напомним, что в состав сборной России вернулась двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина, для которой это первый официальный старт после Игр-2016 и рождения дочери.

- Я вспомнила, что значит адреналин, по которому я так скучала, - сказала Мустафина.