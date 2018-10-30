Новую экранизацию Стивена Кинга снимут в России

В рамках проекта Dollar Baby американский "король ужасов", писатель, сценарист, продюсер и актер Стивен Кинг продал в Россию права на экранизации своих рассказов за символическую сумму в один доллар.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на программного директора кинофестиваля Dollar Baby Russia Андрея Попова.

Как поясняется, ежегодно Кинг заключает с молодыми кинематографистами разных стран до десятка договоров на короткометражные экранизации своих малых форм. Все проекты - некоммерческие, то есть не подразумевающие получения прибыли.

По словам Попова, на данный момент речь идет о трех российских Dollar Baby-фильмах, ставших результатом официальных договоров с Кингом: это "Пустите детей" Александра Домогарова-младшего (сына известного актера Домогарова), "Пляж" режиссера Марины Ивановой и "Сошедшие с рельсов" Анны Шапиро.

Плюс были подписаны два договора со студентами из Уфы и Новороссийска, но эти фильмы снять не удалось.

Именно наши кинематографисты стояли у истоков Dollar Baby: еще во времена СССР, в 1986-м, Михаилом Титовым был снят мультфильм "Сражение" - по рассказу мастера "Поле боя" (Battleground, 1972). Первому, кстати, произведению Кинга, переведенному на русский язык.

На сегодня в рамках проекта Dollar Baby в двадцати странах снято более двухсот "кинговских" короткометражек. Более того, в России проходит специальный фестиваль таких фильмов - Dollar Baby Russia, следующий - в октябре 2019-го.

Ранее сообщалось о "долларовой" экранизации рассказа Кинга "Велотренажер".