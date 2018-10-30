Объем отправки отходов на переработку может быть увеличен

Общероссийский народный фронт (ОНФ) призывает Минприроды усовершенствовать систему экологического сбора. Речь идет об увеличении ставки экосбора и совершенствовании его формулы путем разделения на трудноперерабатываемые и "зеленые" товары, а также повышении эффективности его администрирования. Свои предложения ОНФ направил в проектный офис нацпроекта "Экология" Минприроды.

Сейчас у производителей товаров и упаковок есть выбор: либо заплатить экосбор, либо переработать часть произведенной ими продукции. Ранее Минприроды повысило ставки экосбора по группам товаров и упаковкам, подлежащим утилизации после утраты ими потребительских свойств. С начала 2019 года они вырастут по всем 54 группам товаров и упаковки. Повышение ставок экосбора вызвало негативную реакцию у ряда производителей продуктов питания и напитков, в основном у производителей пива и газированных напитков. Они направили письмо в правительство России, пригрозив поднять цены на свою продукцию в случае увеличения ставок экологического сбора, отмечают в ОНФ.

"Часть наших производителей и импортеров не хочет становиться ответственными и им все равно, что за последние 10 лет количество образуемого в России мусора выросло примерно вдвое, а доля переработки твердых коммунальных отходов по-прежнему составляет три-семь процентов, - считает модератор тематической площадки ОНФ "Экология" Дмитрий Миронов. - Несмотря на рост количества товаров и упаковки, производители особо не задумываются о том, что с их продукцией станет в дальнейшем".

Ставки экологического сбора были установлены правительством еще в 2016 году. "Однако ввиду того, что данное регулирование вводилось впервые, с целью недопущения негативных последствий, как для бизнеса, так и для граждан, их размер был установлен ниже расчетного уровня, сформированного на основе критериев, указанных в пункте 5 статьи 24.5 Закона № 89-ФЗ. Был предусмотрен переходный период", - пояснили "РГ" в Минприроды.

Сейчас министерство ведет работу по пересмотру размеров ставок экологического сбора на 2019 год. Минприроды проанализировало данные Росприроднадзора по исполнению производителями, импортерами товаров и их ассоциациями обязанности обеспечивать утилизацию отходов от использования товаров, а также уплаты ими экосбора (в случае невыполнения ими нормативов утилизации) за 2016 - 2017 гг. "Выявлена тенденция предпочтения производителями товаров, импортерами товаров уплаты экологического сбора выполнению нормативов утилизации. Считаем это негативным трендом. Экосбор должен стимулировать утилизацию. Нет задачи повысить собираемость денежных средств, стоит задача повысить процент утилизации "отслужившего" товара", - отметили в министерстве.

Во многом эта тенденция связана с низкими размерами ставок экосбора. Так, по сравнению с 2016 годом в 2017-м в 3,3 раза снизилась доля самостоятельной утилизации по товарам и упаковке из бумаги и картона, по товарам и упаковке из полимеров - в 1,74 раза, и в 1,5 раз по товарам (упаковке) из алюминия. В то же время процент самостоятельной утилизации по этим товарам и упаковке в целом выше, чем установленные нормативы утилизации. Это показывает, что по ряду позиций самостоятельно утилизировать выгоднее, чем платить экологический сбор, и производители это доказывают.

Однако объемы отправки отходов на переработку может быть увеличен, считают в Минприроды. "По данным компаний-переработчиков отходов, действующие мощности недозагружены в среднем на 30 процентов, что говорит об отсутствии стимулов к дальнейшему их расширению. При этом загрузка производственных мощностей переработчиков полиэтилентерефталата (ПЭТ) составила около 50 процентов, при этом всего около 25 процентов ПЭТ-отходов используется вторично", - отмечают в министерстве.