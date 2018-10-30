Олег Капкаев, мотопутешественник, член Русского географического общества:

Жаль, конечно, что Россия не привлекает такое количество туристов, как те страны, что вошли в десятку самых быстрорастущих турнаправлений мира. Ведь у нас есть на что посмотреть. Много удивительных мест и красот, каких не встретишь больше нигде.

Любителям и ценителям исключительно пляжного отдыха у нас, наверное, все же не так комфортно. Хотя море-то есть. Что еще нужно? Ну да, сервис, вероятно, не на самом высоком уровне. Но так и цены не зашкаливают. Наши курорты постоянно развиваются, расширяют набор предоставляемых услуг, стремятся к улучшению качества предлагаемого продукта. Безусловно, не везде все хорошо и, как говорится, гладко "причесано". Далеко не везде, но выбор тем не менее имеется. И в той же любимой многими россиянами Турции можно встретить некачественный сервис, столкнуться с грубостью и попасть в неприятную ситуацию. Это жизнь, в которой никто из нас ни от чего не застрахован. Туркам просто удалось "раскрутить" свою страну как туристическую. Но у них и выбора не было. Иначе не на что было бы жить. Туризм - один из основных источников дохода этой страны. А вот мы пока не научились себя рекламировать. Что знают иностранцы о России? Что у нас очень холодно, по улицам бродят медведи и вечно пьяные русские с бутылкой водки под мышкой. Неизвестно откуда взявшиеся стереотипы, растиражированные и, понятное дело, не соответствующие действительности. А какие места иностранные туристы чаще всего посещают в нашей стране? Правильно. В основном они едут в столицу да в Санкт-Петербург - культурную Мекку России. Ну, может быть, еще на Байкал. Об остальном они просто не знают.

Кроме того, мы сами отпугиваем от себя туристов. Любим рассказывать о том, как у нас плохо: и сервис-то не очень, и с преступностью дела обстоят не лучшим образом, и дороги-то ужасные, и так далее и тому подобное. Конечно, иностранцы после этого боятся к нам приезжать. И считают, что в этой "отсталой" России делать нечего, ничего интересного, восхитительного и удивительного там не увидишь. Самокритика - это прекрасно, она должна быть, но надо научиться видеть и подмечать и хорошее тоже.

У нас совершенно потрясающая, невероятно разнообразная природа. Тундра, тайга, степи, горы, леса, моря и океаны - такого многообразия природных зон и ландшафтов нет больше ни в одной стране мира. Какие у нас просторы! Просто сказка. Мне кажется, именно это и должно стать нашим "туристическим брендом". Нам нужно развивать направление экотуризма. В России пока еще много относительно диких уголков, не тронутых и не измененных человеком. Но при этом не таких уж труднодоступных. Они прекрасно подойдут для людей, желающих отдохнуть от цивилизации, почувствовать свое единение с природой, разобраться в тишине и покое со своими внутренними проблемами. Сейчас это, кстати, набирает популярность. Все, что "эко", "био", пользуется невероятным спросом.