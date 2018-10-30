Новости

Имя розы: новая рекламная кампания Dior Joaillerie 16:49
СК начал проверку после пожара в гостинице "Останкино" 16:48
Минск впервые примет Мюнхенскую конференцию по безопасности 16:40
Два человека погибли при крушении самолета в Анталье 16:36
АвтоВАЗ сертифицировал "заряженный" универсал Lada Vesta 16:32
Группа KISS попрощается с фанатами на концерте в Москве 16:26
В Петербурге предложили "утопить" в Неве новый памятник Петру I 16:23
Гитарист группы Manowar Карл Логан арестован за детское порно 16:14
Путин переназначил Лысенко главой ОТР 16:11
Возбуждено дело о хищениях в "Банке Воронеж" 16:10
Для перезапущенного аниме-сериала про принцесс сделали VR-сайт 16:05
Глава МИД Украины призвал сдавать российские паспорта 16:00
Пассажир разбившегося Boeing отправил жене селфи незадолго до крушения 15:50
Кабмин разрешил сделать платными на 92 года участки М-11 у Петербурга 15:50
В Новой Зеландии выставили на продажу целую деревню 15:48
Полиция Тульской области возбудила дело по ДТП с автобусом 15:45
Названы причины пожара на месторождении в Югре 15:44
Актриса из "Частей тела" обвинила коллегу в наглых домогательствах 15:40
Видео: В Новой Зеландии птенцу киви сделали "кесарево сечение" 15:37
МВД предложило ужесточить наказание за езду без прав 15:35
Фаррел Уильямс запретил Трампу использовать свою песню на мероприятиях 15:27
На Кубани выплаты получили более 1,6 тысячи подтопленцев 15:19
Новую экранизацию Стивена Кинга снимут в России 15:17
В Югре при возгорании резервуара с нефтью пострадали два человека 15:15
Vacheron Constantin отметил старт продаж коллекции Fiftysix в России 15:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школа может помочь проблемному подростку
Как школа может помочь проблемному подростку
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
30.10.2018 15:50
Рубрика: В мире

Пассажир разбившегося Boeing отправил жене селфи незадолго до крушения

Текст: Константин Волков

Дерил Фида Фебрианто, 22-летний пассажир Boeing 737 MAX, выполнявшего рейс из Джакарты на Суматру, отправил жене перед самым взлетом свое фото, сообщает австралийское издание News.com.au. Через 13 минут после взлета связь с самолетом исчезла.

Мужчина был женат два месяца и собирался устроиться работником на круизное судно.

Фото: EPA-EFE/BASARNAS
Индонезийские спасатели не надеются отыскать выживших в авиакатастрофе

К настоящему времени более 20 тел погибших было доставлено в морги для вскрытия. Спасатели продолжают работать на месте катастрофы. Они уже собрали все, что плавало на поверхности воды в Яванском море, и теперь планируют добраться до затонувшего самолета.

На борту самолета находились 189 человек, в том числе 181 пассажир. Через несколько минут после взлета утром 29 октября пилот Бхавье Сунеджа сообщил о технических сложностях и попросил разрешения вернуться в аэропорт Джакарты.

Диспетчер разрешил возврат. Но минутой позже связь с самолетом прервалась. В этот момент Boeing 737 MAX находился на высоте около 2 000 футов (примерно 610 метров). Далее он поднялся до высоты 4850 футов (1480 метров) на скорости 560 км/ч, а потом в течение примерно 21 секунды упал в море.

В мире Юго-Восточная Азия Индонезия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минфин опроверг планы по повышению налога на роскошь
"Адмирал Кузнецов" прибыл на 35-й судоремонтный завод после аварии
Песков прокомментировал ситуацию с ценами на бензин
Трамп намерен ограничить выдачу гражданства США
Аксенов: Кораблей НАТО в Азовском море не будет