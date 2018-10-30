Пассажир разбившегося Boeing отправил жене селфи незадолго до крушения

Дерил Фида Фебрианто, 22-летний пассажир Boeing 737 MAX, выполнявшего рейс из Джакарты на Суматру, отправил жене перед самым взлетом свое фото, сообщает австралийское издание News.com.au. Через 13 минут после взлета связь с самолетом исчезла.

Мужчина был женат два месяца и собирался устроиться работником на круизное судно.

К настоящему времени более 20 тел погибших было доставлено в морги для вскрытия. Спасатели продолжают работать на месте катастрофы. Они уже собрали все, что плавало на поверхности воды в Яванском море, и теперь планируют добраться до затонувшего самолета.

На борту самолета находились 189 человек, в том числе 181 пассажир. Через несколько минут после взлета утром 29 октября пилот Бхавье Сунеджа сообщил о технических сложностях и попросил разрешения вернуться в аэропорт Джакарты.

Диспетчер разрешил возврат. Но минутой позже связь с самолетом прервалась. В этот момент Boeing 737 MAX находился на высоте около 2 000 футов (примерно 610 метров). Далее он поднялся до высоты 4850 футов (1480 метров) на скорости 560 км/ч, а потом в течение примерно 21 секунды упал в море.