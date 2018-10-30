Патриарх: Идет борьба за разрушение единственной мощной православной силы

В храме Христа Спасителя прошла традиционная пресс-конференция, на которой Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отвечал на вопросы участников VIII международного фестиваля православных СМИ "Вера и слово". Особым гостем встречи стал наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.

В центре разговора - Украина и так называемая "украинская автокефалия", которая готовится под присмотром Константинопольского патриархата. Но с точки зрения главы РПЦ, кураторы этого процесса находятся далеко не в Стамбуле: "Ставки очень велики, и заказ на разрушение единства нашей Церкви - это заказ, который имеет глобальное измерение. Это не просто борьба за юрисдикцию - это борьба за разрушение единственной мощной православной силы в мире". Патриарх напомнил, что речь идет о 150 миллионах верующих, которые стараются жить по православным законам. "Несомненно кому-то надо было нанести этот удар по "острову", свободному от глобального оболванивания и господства чужих мыслей", уверен Святейший.

Но можно обнаружить и менее глобальные причины происходящего на Украине: есть силы, которые стремятся "выдавить каноническое православие из религиозного поля Украины".

Речь идет о 150 миллионах верующих

Предстоятель РПЦ дал свою оценку и действиям Константинопольского патриарха, который "нарушая все каноны, ...вторгается на нашу землю, в нашу Церковь, заявляет о своем некоем преимущественном праве вторгаться, не имея никакого основания в священных канонах". Это новация последних десятилетий, считает Патриарх Кирилл. "Мы же знаем историю, знаем, кем был первый константинопольский патриарх и почему у него было некое влияние на другие церкви. Все это влияние исходило из того, что патриарх был рядом с византийским императором, который политически управлял всей ойкуменой. Поэтому предстоятель, находившийся с императором в очень тесных отношениях, имел если не каноническое, но моральное и политическое влияние на других. Но и в то время строго соблюдались каноны. И ни один константинопольский патриарх не вмешивался в юрисдикцию другого патриарха. Это было строго ограничено. И когда нам сегодня говорят, что Константинополь имеет право принимать апелляции из других церквей и ссылаются на каноны Четвертого Вселенского собора, мы знаем, что это просто обман. Канон ясно говорит о том, что патриарх имеет право принимать апелляции только от митрополитов из своего патриархата", - намеренно детально разъяснил Святейший.

Он открыл и некоторые подробности своей встречи с Константинопольским патриархом в конце августа. Рассказал, что очень переживает из-за происходящего, что очень хотел встретиться с патриархом Варфоломеем "по-человечески, по-братски". Что они знакомы с 1977 года, молодыми вместе работали, "какие-то тексты писали". И что поговорить "от сердца к сердцу" не получилось". Он почувствовал желание "поставить на место", но готов был не обращать внимание ни на что, чтобы только "предотвратить развитие событий", которые случились. "Когда чувствовал, что эмоциональный уровень собеседника превышает допустимый, я его за руку возьму, успокою, ну давайте поговорим... Но позиция по Украине уже тогда была выражена резко и радикально", - вспоминал Святейший.

Его спросили, есть ли шанс договориться сейчас? Да, это можно было бы сделать на Всеправославном соборе. Однако здесь есть ловушка. Право собирать эти соборы когда-то присвоил себе Константинопольский патриарх, а другие церкви согласились с этим.