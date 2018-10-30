Появившаяся 40 лет назад повесть писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева "Сашка" поразила читателей

Вячеслав Кондратьев родился 30 октября 1920 года, он - автор многих широко известных произведений. Писатель-фронтовик встал на литературную тропу достаточно поздно - в 59 лет. Его долгое время мучили воспоминания о войне, заставляя изучать "окопную" прозу, однако в прочитанном он так и не смог найти "свою войну". Тогда и решил написать о ней сам. Добиться эффекта присутствия Кондратьев сумел благодаря собственным воспоминаниям о боях за Ржев.

Творческий путь Кондратьева начался с повести "Сашка", опубликованной в журнале "Дружба народов" в 1979 году. Это правдивая и трогательная история о жизни обычного солдата, главным постулатом которой является "Человечность на войне". Критиков и читателей поразила манера повествования автора, его умение пугающе точно передавать психоэмоциональное состояние человека, оказавшегося на фронте. "Я писал без внутреннего редактора, не очень-то надеясь на публикации", - вспоминал Кондратьев.

Прототипом героя повести "Сашка" является 17-летний Александр Капустин, отважный разведчик, награжденный медалью "За отвагу" после того, как 26 января 1943 года он атаковал пулеметный расчет противника и взял в плен немецкого ефрейтора. Через несколько месяцев, 4 сентября 1943-го, юный солдат героически погиб в бою. Похоронен он в братской могиле деревни Красный Клин Холмского района Новгородской области.

Действие повести происходит весной 1942 года. Солдат по имени Сашка во время набега вражеских разведчиков, проявив бесстрашие и смекалку, голыми руками берет одного из них в плен. Главный герой под угрозой трибунала, а возможно, и смерти, не переступил через свои принципы и не расстрелял безоружного немца по приказу комбата. Он понимал, что перед ним такой же, как и он, солдат, только одураченный фашистским режимом. По сюжету главный герой не раз проявляет гуманизм, поступая согласно своим внутренним убеждениям: помогает раненому немцу, хотя сам истекает кровью, берет на себя вину лейтенанта перед майором, потому что знает - с простого солдата спроса меньше.

В мае 1982 года на экраны страны вышел фильм Александра Сурина "Сашка" по одноименной повести Вячеслава Кондратьева. Он плотно закрепил в массовом сознании образ неунывающего, храброго, дерзкого, но в то же время очень гуманного советского солдата. "Сашка" - один из самых сильных фильмов о войне.

В дальнейшем особое влияние на творчество Кондратьева оказала переписка с ветераном Великой Отечественной войны Евгением Ильичом Пригожиным. Общение началось с письма-благодарности, в котором Пригожин восхищался творчеством писателя.

"В моей любимой "лейтенантской прозе" Вас особенно выделяет степень психологической правды, свой угол зрения. Уровень художника определяется той близостью к читателю, когда мысли и чувства выглядят собственными", - писал ветеран.

Возможно, одной из причин духовной близости двух солдат являлся общий фронт - оба воевали под Ржевом. О ржевской битве тогда писали и рассказывали неохотно по причине огромных потерь со стороны Красной Армии. Исторические хроники говорят о многотысячных жертвах за 14 месяцев боевых действий.

В 1991 году в свет выходит повесть "Искупить кровью", где ротный Пригожин становится для солдат героем, вовремя отдавшим приказ на отступление и сохранившим им жизнь, а для начальства - предателем, сдавшим рубеж.

История, положенная в основу сюжета, посвящена штурму деревни Овсянниково. Выбить немецкие войска из населенного пункта солдаты Красной Армии безуспешно пытались на протяжении нескольких месяцев. В конце-концов это удалось сделать, но с большими потерями, так как солдатам приходилось действовать без должной огневой и артиллерийской поддержки. В произведении оголяется проблема выбора и ответственности за принятое решение.

В письмах Евгения Ильича Пригожина особняком стояла тема психологии воина и мужества как социального явления. Пригожин ушел на фронт уже зрелым 30-летним мужчиной и благодаря жизненному опыту мог более глубоко и детально анализировать происходящее. До войны он работал инженером шахты на Урале и ушел оттуда добровольцем. "Запомнились по дороге на вокзал глаза товарища, искавшего меня. В них читалась боль, будто я кончаю жизнь самоубийством. Позже я был счастлив, что не отсиделся в тылу, иначе бы не смог сам себя уважать", - делился воспоминаниями Пригожин.

Евгений Ильич дослужился до капитана, был награжден медалью "За отвагу", а в 1943 году был ранен и вернулся домой, где прямо на костылях заступил на должность заместителя главного инженера шахты. Через полгода он был уже начальником.

Евгений Пригожин делился с Кондратьевым мыслями и переживаниями о подлинном и экранном героизме: "Участников войны обкрадывают, приписывая их подвиги экранным героям со сверхспособностями. В эту войну ушли добровольцами два миллиона человек, справедливо убежденных, что без них не победить. Войну выигрывают не сверх-люди, а наша Победа - достояние всего народа, а не одиночек", - писал он.

Идея о том, что войну выигрывают обычные люди, прослеживается у Кондратьева в произведениях сборника "Повести. 1941-1942 годы", куда вошли "Селижаровский тракт", "Искупить кровью" и "Сашка".

В произведениях Кондратьева герои предстают в образе обычных людей, попавших на фронт и осознавших, что война в теории разительно отличается от войны на практике. Боеприпасов и еды не хватает, а люди боятся смерти и инстинктивно стремятся сохранить себе жизнь. Но даже в таких условиях было место для подвига и подлинного героизма.