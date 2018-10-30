Польшу напугал возможный дефицит украинских рабочих

Правительство Польши всерьез обеспокоено возможным оттоком украинских рабочих в страны Западной Европы. Особенно в Германию, чей рынок труда в ближайшее время может стать намного доступнее.

Дело в том, что в Германии планируют упростить процесс получения рабочей визы для приезжих из стран, не входящих в состав Евросоюза. В этом случае около 59% украинцев могут выбрать немецкие компании.

По словам главы польского кадрового агентства Кшиштофа Инглота, "это будет огромная угроза для польской экономики". Предполагается, что из-за немецких нововведений украинцы покинут Польшу, а нехватка кадров в польских компаниях может вырасти до 500 тысяч вакансий, пишет РИА Новости, ссылаясь на издание RzeczPospolita.

Специалисты прогнозируют, что все это негативно скажется на экономическом росте в Польше, спровоцирует огромное давление на уровень зарплат и приведет к снижению конкурентоспособности компаний. Также из-за дефицита украинских рабочих в будущем производство товаров широкого потребления может снизиться на десять процентов.

Между тем, по данным польских бизнесменов, сегодня около четверти работников строительной отрасли - это выходцы с Украины и Белоруссии, без которых компании "не смогут справиться".

Ежегодно на сезонные работы за границу отправляется до девяти миллионов граждан Украины, сообщает министерство социальной политики страны. В последние годы эти показатели стремительно растут, создавая экономические проблемы в самой Украине, ведь около 20% населения страны ежегодно уезжает на заработки. Как утверждает Евростат, большинство украинцев выбирают польский рынок труда.