Закон Приморского края от 30 октября 2018 года № 366-КЗ "О детях войны в Приморском крае"

Принят Законодательным Собранием Приморского края 24 октября 2018 года

Статья 1.

Настоящий Закон устанавливает меры социальной поддержки граждан, которые относятся к категории детей Великой Отечественной войны (далее - дети войны), в целях создания условий, обеспечивающих их признание и уважение в обществе.

Статья 2.

К категории детей войны относятся граждане Российской Федерации, родившиеся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, постоянно проживающие и получающие пенсию на территории Приморского края.

Статья 3.

Гражданам, указанным в статье 2 настоящего Закона (далее - гражданин), на территории Приморского края предоставляются следующие меры социальной поддержки:

1) ежегодные денежные выплаты ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и ко Дню окончания Второй мировой войны в размерах, устанавливаемых Администрацией Приморского края;

2) компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере 50 процентов исходя из занимаемой гражданином общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади) в пределах размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий в Приморском крае, без учета льготного размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения для отдельных категорий граждан, установленной законодательством Приморского края, включая:

а) плату за пользование жилым помещением (плату за наем);

б) плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.

Меры социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилых помещений предоставляются гражданину в отношении одного жилого помещения по его выбору, в котором он зарегистрирован по месту жительства или по месту пребывания, независимо от вида жилищного фонда и не распространяются на установленные Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг;

3) компенсация расходов в размере 50 процентов на оплату коммунальных услуг, в том числе в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации, включая:

а) плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, газ, отведение сточных вод, рассчитанную исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, в пределах нормативов потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

б) плату за обращение с твердыми коммунальными отходами в пределах нормативов потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

в) плату за тепловую энергию, рассчитанную исходя из объема потребляемой коммунальной услуги, определенного по показаниям приборов учета, в пределах нормативов потребления указанных услуг, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и в пределах размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий в Приморском крае, без учета льготного размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения для отдельных категорий граждан. При отсутствии указанных приборов учета плата за тепловую энергию рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

г) расходы на приобретение бытового газа в баллонах исходя из цены, установленной органом исполнительной власти Приморского края, уполномоченным осуществлять функции государственного регулирования тарифов (цен) на товары (услуги), на газ сжиженный в баллонах с доставкой до потребителя, общим весом не более 60 кг в год;

д) расходы на приобретение твердого топлива при наличии печного отопления и отсутствии центрального отопления в пределах размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий в Приморском крае, без учета льготного размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения для отдельных категорий граждан по ценам, установленным органом исполнительной власти Приморского края, уполномоченным осуществлять функции государственного регулирования тарифов (цен) на товары (услуги), и в пределах норм, установленных для продажи населению в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также с учетом стоимости транспортных услуг для доставки этого топлива.

Меры социальной поддержки по компенсации расходов на оплату коммунальных услуг предоставляются гражданину в отношении одного жилого помещения по его выбору, в котором он зарегистрирован по месту жительства или по месту пребывания, независимо от вида жилищного фонда и не распространяются на установленные Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг;

4) компенсация расходов в размере 100 процентов на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, рассчитанная исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного постановлением Администрации Приморского края, и занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади), находящейся в собственности гражданина.

При наличии у гражданина в собственности нескольких жилых помещений меры социальной поддержки по компенсации расходов на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставляются в отношении одного жилого помещения по его выбору, в котором он зарегистрирован по месту жительства или по месту пребывания;

5) первоочередной прием в организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме;

6) предоставление налоговой льготы по транспортному налогу в соответствии с Законом Приморского края от 28 ноября 2002 года № 24-КЗ "О транспортном налоге".

Статья 4.

1. Порядок предоставления гражданам мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим Законом, устанавливается Администрацией Приморского края.

2. Порядок реализации гражданами права на первоочередной прием в организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме, устанавливается органом исполнительной власти Приморского края, осуществляющим в пределах своих полномочий государственное управление в сфере социальной защиты населения.

Статья 5.

При наличии у граждан права на предоставление одних и тех же мер социальной поддержки по нескольким основаниям, предусмотренным федеральным законодательством и законодательством Приморского края, меры социальной поддержки предоставляются по одному из оснований по выбору гражданина, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Статья 6.

Финансирование расходов на предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим Законом, осуществляется за счет средств краевого бюджета.

Статья 7.

Информация о предоставлении мер социальной поддержки в соответствии с настоящим Законом размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".

Статья 8.

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора края О.Н.Кожемяко

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