Путин поддержал идею держать террористов отдельно от других уголовников

Осужденных за преступления террористического характера могут решить содержать отдельно от тех, кто попал за решетку за другие уголовные преступления. Такую идею поддержал сегодня президент РФ Владимир Путин.

"По поводу содержания людей, осужденных за террористические преступления вместе с лицами, отбывающими наказания в местах лишения свободы за общеуголовные преступления, конечно, об этом нужно подумать", - согласился с предложением главы дагестанского избиркома на мероприятии по случаю 25-летнего юбилея ЦИК глава государства.

Магомед Дебиров предложил держать террористов отдельно, чтобы не было пропаганды в тюрьмах и колониях.

"Эти дополнительные "университеты" - обработка в местах лишения свободы заключенных со стороны радикальных элементов, нам совершенно ни к чему. Надо подумать об этом", - сказал Владимир Путин.