Десятки москвичей лишились квартир из-за займа "до получки"

Мошенники оставили без квартир десятки жителей Москвы, которые пытались взять микрозаем "до получки".

Как сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД столицы Юрий Титов, преступления совершались с 2007 по 2017 год. Злоумышленники в интернете предлагали деньги в долг под низкие проценты. Но вместо кредитного договора москвичам выдавали под роспись соглашение о продаже квартиры. Это было нужно якобы как гарантия возврата долгов. На самом же деле кредиторы просто переоформляли жилье на себя и своих знакомых. Следствию известно о 23 подобных эпизодах, ущерб составил более 200 миллионов рублей.

По этому факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Угрозыск задержал 14 сообщников. Из них семеро заключены под стражу или домашний арест, еще семь человек оставили под подпиской о невыезде, один предполагаемый аферист объявлен в розыск. Нескольким фигурантам полиция предъявила обвинение не только в мошенничестве, но и в создании преступного сообщества.