Группа KISS попрощается с фанатами на концерте в Москве

Концерт KISS в рамках прощального тура пройдет в Москве 13 июня 2019 года на стадионе "ВТБ-Арена".

Легендарная группа завершит свою 45-летнюю музыкальную карьеру под девизом End of The Road ("Конец дороги").

"Тур станет главным праздником для тех, кто уже видел нас, и последним шансом для тех, кто этого еще не сделал. Армия KISS, мы будем прощаться с вами в нашем самом последнем туре с самыми большими шоу, и мы выйдем так же, как и пришли … бесцеремонно и безудержно", - процитировали участников группы в пресс-службе.

Организаторы сообщают, что именитые дизайнеры сцены будут привлечены к подготовке "Самого грандиозного шоу". По предварительным данным, для выступлений будут также разработаны и новые костюмы участников команды. Турне начнется в США, затем музыканты поедут в Европу. В Москве KISS выступали уже два раза - в 2008 и 2017 годах. Билеты на столичный концерт 2019 года поступят в продажу 1 ноября.

Напомним, группа KISS уже отправлялись в "последний" тур в 2000 году, будучи еще в оригинальном составе. Позже, Пол Стеэнли признался, что тур был организован для того, чтобы заработать деньги после многолетней борьбы участников за авторские права.