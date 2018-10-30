Новости

Имя розы: новая рекламная кампания Dior Joaillerie 16:49
СК начал проверку после пожара в гостинице "Останкино" 16:48
Минск впервые примет Мюнхенскую конференцию по безопасности 16:40
Два человека погибли при крушении самолета в Анталье 16:36
АвтоВАЗ сертифицировал "заряженный" универсал Lada Vesta 16:32
Группа KISS попрощается с фанатами на концерте в Москве 16:26
В Петербурге предложили "утопить" в Неве новый памятник Петру I 16:23
Гитарист группы Manowar Карл Логан арестован за детское порно 16:14
Путин переназначил Лысенко главой ОТР 16:11
Возбуждено дело о хищениях в "Банке Воронеж" 16:10
Для перезапущенного аниме-сериала про принцесс сделали VR-сайт 16:05
Глава МИД Украины призвал сдавать российские паспорта 16:00
Пассажир разбившегося Boeing отправил жене селфи незадолго до крушения 15:50
Кабмин разрешил сделать платными на 92 года участки М-11 у Петербурга 15:50
В Новой Зеландии выставили на продажу целую деревню 15:48
Полиция Тульской области возбудила дело по ДТП с автобусом 15:45
Названы причины пожара на месторождении в Югре 15:44
Актриса из "Частей тела" обвинила коллегу в наглых домогательствах 15:40
Видео: В Новой Зеландии птенцу киви сделали "кесарево сечение" 15:37
МВД предложило ужесточить наказание за езду без прав 15:35
Фаррел Уильямс запретил Трампу использовать свою песню на мероприятиях 15:27
На Кубани выплаты получили более 1,6 тысячи подтопленцев 15:19
Новую экранизацию Стивена Кинга снимут в России 15:17
В Югре при возгорании резервуара с нефтью пострадали два человека 15:15
Vacheron Constantin отметил старт продаж коллекции Fiftysix в России 15:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школа может помочь проблемному подростку
Как школа может помочь проблемному подростку
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
30.10.2018 16:26
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Группа KISS попрощается с фанатами на концерте в Москве

Текст: Анна Шарова
Концерт KISS в рамках прощального тура пройдет в Москве 13 июня 2019 года на стадионе "ВТБ-Арена".
Фото: EPA/MARTA PEREZ Фото: EPA/MARTA PEREZ
Фото: EPA/MARTA PEREZ

Легендарная группа завершит свою 45-летнюю музыкальную карьеру под девизом End of The Road ("Конец дороги").

"Тур станет главным праздником для тех, кто уже видел нас, и последним шансом для тех, кто этого еще не сделал. Армия KISS, мы будем прощаться с вами в нашем самом последнем туре с самыми большими шоу, и мы выйдем так же, как и пришли … бесцеремонно и безудержно", - процитировали участников группы в пресс-службе.

Фото: REUTERS
Группа Bon Jovi даст уникальный концерт в Москве

Организаторы сообщают, что именитые дизайнеры сцены будут привлечены к подготовке "Самого грандиозного шоу". По предварительным данным, для выступлений будут также разработаны и новые костюмы участников команды. Турне начнется в США, затем музыканты поедут в Европу. В Москве KISS выступали уже два раза - в 2008 и 2017 годах. Билеты на столичный концерт 2019 года поступят в продажу 1 ноября.

Напомним, группа KISS уже отправлялись в "последний" тур в 2000 году, будучи еще в оригинальном составе. Позже, Пол Стеэнли признался, что тур был организован для того, чтобы заработать деньги после многолетней борьбы участников за авторские права.

Культура Музыка Рок Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минфин опроверг планы по повышению налога на роскошь
"Адмирал Кузнецов" прибыл на 35-й судоремонтный завод после аварии
Песков прокомментировал ситуацию с ценами на бензин
Трамп намерен ограничить выдачу гражданства США
Аксенов: Кораблей НАТО в Азовском море не будет