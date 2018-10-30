Юрий Бутусов награжден премией "Парабола"

Новости

В Москве задержали ограбившего секс-шоп мужчину 21:02
МИД РФ получил сведения о новых химических провокациях в Сирии 20:28
Санкции против Украины могут затронуть 360 компаний и более 50 физлиц 20:12
Иран отверг обвинения в подготовке теракта на территории Дании 20:08
Умер автор мультфильмов про Врунгеля и Остров сокровищ Черкасский 20:00
Паром с пассажирами на борту потерял управление в Балтийском море 19:58
Пожар на месторождении в Югре распространился на другие здания 19:46
Россияне оказались самыми большими фанатами кошек 19:38
На культурном форуме в Петербурге подпишут более 30 соглашений 19:18
Путин поддержал идею держать террористов отдельно от других уголовников 19:15
Более 100 маленьких россиян ждут возвращения домой из Ирака и Сирии 19:13
Подводный "детский сад" для осьминогов показали на видео 19:08
Российские гимнастки завоевали "серебро" на ЧМ в Дохе 18:54
Систему весогабаритного контроля начнут строить в начале 2019 года 18:51
Ученые Минска и Еревана заинтересованы в сотрудничестве в области технологий 18:45
Отца польского премьера пригласили в Донецк 18:37
В Москве задержан подросток за попытку убить бездомного 18:30
Врачи ФК "Динамо" спасли пассажирку авиарейса Грозный-Москва 18:27
Почти 200 тыс. москвичей привились от гриппа у станций метро и МЦК 18:24
Названы регионы, жители которых хотят переехать в Москву 18:17
Тарковский-младший восстанавливает первоначальную версию "Андрея Рублева" 18:12
На 1 ноября намечено подписание "антипиратского" меморадума 18:11
Российский биоморфный беспилотник "Сова" высоко оценили в США 17:58
Житель Коми получил 16 лет за нападение с ломом на полицейского 17:57
Экипаж судна "Норд" обменяли на украинских моряков 17:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школа может помочь проблемному подростку
Как школа может помочь проблемному подростку
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
30.10.2018 20:25
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Юрий Бутусов награжден премией "Парабола"

Текст: Анастасия Скорондаева
Конечно, это немного странно, что в 2018 году премия вручается за постановку 2016 года. Впрочем, пусть это будет ещё и дань памяти Брехту, у которого в этом году 120 лет со дня рождения.
Фото: Анастасия Скорондаева Фото: Анастасия Скорондаева
Фото: Анастасия Скорондаева
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Куда школьнику поехать в каникулы, чтобы получить "пять" по литературе

Имя лауреата объявила член жюри, актриса Алла Демидова: "Были шестидесятники: Любимов,Эфрос, а потом наступило безвременье, разрушение. И тут появились три смельчака: Бутусов, Богомолов, Серебренников. Работы их авангардные. Они предмет для размышления. Они все трудоголики. Что получится у Бутусова в Театре Вахтангова - очень интересно. Мы всё ждём, затаив дыхание".

Зоя Богуславская поспешила заметить,что Юрий Николаевич будет награждён премией 11 ноября, как только вернётся из Сеула, где у него сегодня премьера спектакля.

Также премией награждены кинорежиссер Роман Жигалов за фильм "Лес" и поэт и писатель Олег Хлебников за книгу "Записки на биополях". В книгу вошла почти мемуарная повесть "Три отца и много дядек", в которой автор вспоминает свой ближний круг: Алексея Германа, Булата Окуджаву, Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко, Давида Самойлова, Юрия Щекочихина, Станислава Рассадина и многих другие, а также поэма "Улица Павленко" и сборник эссе "Ушедшие поэты".

Председатель жюри премии, Юрий Кублановский, объявляя лауреата, заметил: "Сегодня, 30 октября, День памяти жертв политических репрессий. Хлебников один из тех, благодаря кому эта память жива и укрепляется в сознании нашего общества".

Хлебников, получая награду, ответил своим стихотворением:

Фото: Сергей Самохин/РИА Новости
Появившаяся 40 лет назад повесть писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева "Сашка" поразила читателей

Что касается тетки моей,

то она пострадала за анекдот.

Весела была тетка!

Даже война не заткнула ей вовремя рот.

В это время любили тихонь

и тех, кто втихую тихонь не любил.

Анекдоты любили смешные.

Смех в это время раскатист был.

Этот смех раскатывался на всю страну -

от Коломны до Колымы…

Выстояли Отечественную войну,

полегли в гражданскую мы.

Объявляя следующего лауреата в молодежной номинации, к слову, тоже поэта, Кублановский отметил: "Сегодня на привычном языке сказано уже все, а новый вырабатывается с трудом. И как раз наш лауреат "говорит" новым языком".

На сцену поднялась поэт Екатерина Соколова. Награду она получила за сборник "Волчатник". Также молодежной премии удостоен актер Филипп Гуревич за роль Василия Степановича Шабунина в фильме "История одного назначения".

Фото: РИА Новости
29 октября исполнится 100 лет со дня рождения поэта Михаила Луконина

Грант на новый проект получила архитектор Агния Стерлигова за архитектурную концепцию выставочного пространства Культурного центра Андрея Вознесенского. К слову, центр распахнул свои двери в этом году, в год 85-летия Андрея Вознесенского. Кажется, у поэта наконец-то появился дом, к нему теперь можно прийти в гости.

Напомним, что у жюри премии "Парабола" не существует постоянного председателя, ежегодно он избирается из членов жюри. Неизменным "лидером" премии остается председатель Фонда им. А. Вознесенского Зоя Богуславская. В этом году под руководством поэта Юрия Кублановского лауреатов выбирало жюри в следующем составе: режиссер Вадим Абдрашитов, актер Олег Меньшиков, литературовед, переводчик Елена Пастернак, поэт, писатель Мария Степанова, актриса Алла Демидова и композитор Алексей Рыбников.

Название премии - это отголосок строк из стихотворения Андрея Вознесенского:

Идут к своим правдам,

по-разному храбро,

Червяк - через щель,

человек - по параболе.

Практически про каждого лауреата можно сказать - так и есть. За годы существования "Параболы" ее лауреатами становились: поэты Андрей Гришаев, Андрей Поляков, Мария Ватутина, Владимир Козлов, издатель Алексей Костанян, режиссеры Владимир Панков и Кирилл Серебренников, актеры Владимир Машков, Тимофей Трибунцев и Филипп Авдеев, композитор Дмитрий Курляндский, дирижер Теодор Курентзис, пианисты Екатерина Мечетина и Филипп Копачевский и многие другие.

Культура Литература Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Санкции против Украины могут затронуть 360 компаний и более 50 физлиц
Экипаж задержанного на Украине судна "Норд" вернулся домой
МИД РФ получил сведения о новых химических провокациях в Сирии
"Адмирал Кузнецов" прибыл на 35-й судоремонтный завод после аварии
Песков прокомментировал ситуацию с ценами на бензин