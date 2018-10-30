Юрий Бутусов награжден премией "Парабола"

Конечно, это немного странно, что в 2018 году премия вручается за постановку 2016 года. Впрочем, пусть это будет ещё и дань памяти Брехту, у которого в этом году 120 лет со дня рождения.

Имя лауреата объявила член жюри, актриса Алла Демидова: "Были шестидесятники: Любимов,Эфрос, а потом наступило безвременье, разрушение. И тут появились три смельчака: Бутусов, Богомолов, Серебренников. Работы их авангардные. Они предмет для размышления. Они все трудоголики. Что получится у Бутусова в Театре Вахтангова - очень интересно. Мы всё ждём, затаив дыхание".

Зоя Богуславская поспешила заметить,что Юрий Николаевич будет награждён премией 11 ноября, как только вернётся из Сеула, где у него сегодня премьера спектакля.

Также премией награждены кинорежиссер Роман Жигалов за фильм "Лес" и поэт и писатель Олег Хлебников за книгу "Записки на биополях". В книгу вошла почти мемуарная повесть "Три отца и много дядек", в которой автор вспоминает свой ближний круг: Алексея Германа, Булата Окуджаву, Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко, Давида Самойлова, Юрия Щекочихина, Станислава Рассадина и многих другие, а также поэма "Улица Павленко" и сборник эссе "Ушедшие поэты".

Председатель жюри премии, Юрий Кублановский, объявляя лауреата, заметил: "Сегодня, 30 октября, День памяти жертв политических репрессий. Хлебников один из тех, благодаря кому эта память жива и укрепляется в сознании нашего общества".

Хлебников, получая награду, ответил своим стихотворением:

Что касается тетки моей,

то она пострадала за анекдот.

Весела была тетка!

Даже война не заткнула ей вовремя рот.

В это время любили тихонь

и тех, кто втихую тихонь не любил.

Анекдоты любили смешные.

Смех в это время раскатист был.

Этот смех раскатывался на всю страну -

от Коломны до Колымы…

Выстояли Отечественную войну,

полегли в гражданскую мы.

Объявляя следующего лауреата в молодежной номинации, к слову, тоже поэта, Кублановский отметил: "Сегодня на привычном языке сказано уже все, а новый вырабатывается с трудом. И как раз наш лауреат "говорит" новым языком".

На сцену поднялась поэт Екатерина Соколова. Награду она получила за сборник "Волчатник". Также молодежной премии удостоен актер Филипп Гуревич за роль Василия Степановича Шабунина в фильме "История одного назначения".

Грант на новый проект получила архитектор Агния Стерлигова за архитектурную концепцию выставочного пространства Культурного центра Андрея Вознесенского. К слову, центр распахнул свои двери в этом году, в год 85-летия Андрея Вознесенского. Кажется, у поэта наконец-то появился дом, к нему теперь можно прийти в гости.

Напомним, что у жюри премии "Парабола" не существует постоянного председателя, ежегодно он избирается из членов жюри. Неизменным "лидером" премии остается председатель Фонда им. А. Вознесенского Зоя Богуславская. В этом году под руководством поэта Юрия Кублановского лауреатов выбирало жюри в следующем составе: режиссер Вадим Абдрашитов, актер Олег Меньшиков, литературовед, переводчик Елена Пастернак, поэт, писатель Мария Степанова, актриса Алла Демидова и композитор Алексей Рыбников.

Название премии - это отголосок строк из стихотворения Андрея Вознесенского:

Идут к своим правдам,

по-разному храбро,

Червяк - через щель,

человек - по параболе.

Практически про каждого лауреата можно сказать - так и есть. За годы существования "Параболы" ее лауреатами становились: поэты Андрей Гришаев, Андрей Поляков, Мария Ватутина, Владимир Козлов, издатель Алексей Костанян, режиссеры Владимир Панков и Кирилл Серебренников, актеры Владимир Машков, Тимофей Трибунцев и Филипп Авдеев, композитор Дмитрий Курляндский, дирижер Теодор Курентзис, пианисты Екатерина Мечетина и Филипп Копачевский и многие другие.