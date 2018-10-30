Сто тысяч рублей получила воронежская победительница конкурса "Мама предприниматель", в рамках которого полсотни женщин из города и области прошли интенсивный курс по ведению своего дела. "РГ" узнала, на чем можно заработать в декрете (спойлер - не только на самодельных слингах и мыле) и как превратить самозанятость в настоящий бизнес.

Пилите, Катя!

Шить, вязать, мастерить бижутерию, собирать праздничные букеты, печь торты - в отпуске по уходу за ребенком женщины открывают в себе массу талантов и благодаря соцсетям извлекают из них прибыль. Но вывести свое занятие из тени и сделать его полноценным источником дохода решаются немногие.

Большинство участниц "Мамы предпринимателя" в Воронеже обычно смутно представляет себе, как просчитать экономику проекта, найти под него деньги и оформить документы для открытия ИП или ООО, отметила руководитель областного департамента предпринимательства и торговли Галина Абричкина:

- Но есть те, кто приносит почти готовые бизнес-планы. Некоторые начали свое дело и хотят его изменить. Встречаются и такие, кто уже достиг успеха и нацелен на рост! Перед защитой проектов мамочки несколько дней усиленно учатся. Тренеры "Корпорации МСП" рассказывают не просто о том, как платить налоги и вести бухгалтерию, а как это делать с ребенком на руках. И многие радикально меняют свой замысел. Я бы не делила бизнес по гендерному признаку, ведь у мам не всегда "девчачьи" идеи типа торговли косметикой или игрушками. У них особенная жизненная ситуация. Женщина-предприниматель в первую очередь мама. И если дети болеют, ей не до сертификации продукта и не командировок.

В надежде на грант конкурсантки пытались обосновать, зачем им сто тысяч. Перед жюри проплыли "варежки от бабушки" и марионетки, проекты по изготовлению карнавальных костюмов и баков для раздельного сбора мусора, экосумок и козьего сыра. Женщины объясняли, зачем Воронежу тонус-клуб и коворкинг для мам, английский клуб для взрослых и студия танцев… А победила Екатерина Чернова, которая попросила денег на фрезерный станок:

- Я пришла с идеей вытачивать подставки для цветов. Она нравилась мне и, как казалось, людям. Выиграть не надеялась: в 2017 году грант дали столярной мастерской, два раза в одну воронку… Думала, что изучу "азбуку" предпринимательства, а в итоге узнала море полезных вещей и поняла, что я полный ноль. Села экстренно изучать рынок, три дня не спала, переписала проект под производство кэнди-баров (стоек для сладостей. - "РГ") из дерева. Они не бьются, в отличие от стекла и керамики, то есть не опасны для детей. Сумма гранта - сто тысяч, нужный мне станок стоит 250. Если все пойдет по плану, вложения окупятся через несколько месяцев.

С лобзиком и шуруповертом Катя подружилась, сидя дома с малышом. Ей нужна была полка в гардеробную, она сделала эту полку сама. И вошла во вкус. Сейчас ребенку полтора года. Пока ему не исполнится три, мама будет получать пособие 50 рублей в месяц. Перспектива открыть бизнес ее окрыляет.

Ищи, где проблема

Другие проекты из пятерки лидеров были так или иначе связаны со здоровьем.

Владелец семейного клуба "Счастье мое" Мария Гришина планирует приглашать в Воронеж высококлассных специалистов по реабилитации детей с речевыми и двигательными нарушениями:

- У меня оба ребенка инвалиды, и мы с мамой еще одного "особого" мальчика скооперировались, чтобы помочь не только своим, но и чужим. Первый опыт показал, что расходы родителей сокращаются минимум втрое. Поездка с ребенком в другой город на 10-дневный курс реабилитации (без его стоимости) обходится в 25-30 тысяч рублей - проезд, съем квартиры за 1-1,3 тысячи в сутки и питание. Причем не всех можно далеко вывезти: у кого-то тяжелый диагноз, кто-то достаточно крупный и неходячий. Если же привлечь до десяти мам и сделать оргсбор на уровне девяти тысяч, то специалист приедет сам. Те же 40 минут занятий в день, только в своем городе.

С объемом вложений Мария не определилась - он зависит от того, сколько направлений реабилитации женщины решат охватить. Если начинать с малого, то затраты будут посильными, а для окупаемости хватит 6-8 месяцев. В будущем мамы хотят получить медицинскую лицензию и сотрудничать с врачами, в том числе из-за рубежа. За передвижениями известных реабилитологов родители "особых" детей пристально следят, так что искать клиентов долго не придется.

Привозить в Воронеж хороших врачей намерена и Нина Маликова, которая ранее курировала направление водного спорта в ГК "Здоровый ребенок":

- Когда решила уйти в допобразование, компания позволила мне оказывать услуги по ее лицензии, а теперь мы с партнером оформляем свою. В прошлом году проводили курсы по первой доврачебной помощи для воспитателей 12 детсадов. По новому законодательству они обязаны пройти такое обучение, а существующие программы рассчитаны лишь на первую помощь на производстве. Для медиков введено обязательное непрерывное образование - наши услуги будут востребованы. Хотим открыть курсы по околомедицинским специальностям (массаж, косметология, логопедия, дефектология…), а впоследствии - приглашать врачей. Например, очень велик запрос на вакцинацию и иммунотерапию, а поучиться этому у нас негде. Для старта хватит 150 тысяч. Думаю, что мы их достаточно быстро "отобьем".

Молодая мама Ольга Воронцова, которая на момент конкурса ждала шестого малыша, продвигает авторскую методику восстановления после родов. Растяжение мышц тазового дна имеет массу неприятных последствий, и чтобы преодолеть их без операции, нужны регулярные занятия. Ольга активно делится опытом, проводя консультации, а в будущем хочет запатентовать и вывести на рынок "умный" тренажер:

- Можно будет синхронизировать его с мобильным устройством и отслеживать динамику своих показателей. Я по себе знаю, как тяжело поддерживать самодисциплину, поэтому думаю над системой мотивации. Условно говоря, если женщина пропустит три дня занятий, тренажер отключится, и для его запуска надо будет заплатить некую сумму. Какую - пока думаю. Но когда ты отдал 30 тысяч за комплекс тренажер, тебе будет жалко, если он перестанет работать! На разработку и производство пилотных образцов понадобится 200 тысяч рублей. Сейчас программист и маркетолог у меня работают "за идею", дальше будут получать процент от продаж. Первые заказчики уже есть.

Молодая мама Ольга Воронцова, которая на момент конкурса ждала шестого малыша, продвигает авторскую методику восстановления после родов

Проект Виктории Никитиной ориентирован на сторонников здорового питания. Женщина с мужем уже производит бездрожжевой "Дивеевский хлеб", который можно найти в крупных сетевых магазинах и на Центральном рынке. Но их мечта - собственный экобутик.

- Хотим, чтобы люди могли купить не только хлеб для бутерброда ребенку, но и сопутствующие товары, чтобы готовить полезную еду и не поправляться. Это должно заинтересовать воронежцев после 30. Надеемся обойтись без кредита, но отвлечь от основного бизнеса 250 тысяч рублей сложновато, так что мы ищем партнеров - может быть, кто-то захочет продавать у нас свои товары или кофе и чай навынос.

Знания дороже денег

Планы, планы… А что в итоге? "РГ" поговорила с участницами "Мамы предпринимателя" прошлых лет и выяснила, что их бизнес чувствует себя неплохо. Так, в прошлом году на конкурсе победила дипломированный учитель русского Маргарита Дерусова - создатель "женской столярки", где делают мебель для малышей по принципам Монтессори. На грант (тогда он составлял 200 тысяч) она купила станок и шлифовальные инструменты, вместе с мужем оборудовала под мастерскую гараж.

- Идеи по расширению ассортимента были грандиозные - вплоть до ортопедических парт. Но оказалось, что огромный спрос на кроватки с низким спальным местом. Заказы еле успеваем выполнять. Нас всего трое - технолог, маляр и я, - рассказала Рита. - Покупатели в основном из Москвы и Санкт-Петербурга - для них наша продукция дешевле, чем аналоги в супермаркетах. Находят нас через Instagram - я к нему раньше относилась скептически, но завела аккаунт, когда выиграла грант: понимала, что на волне славы надо "проехать" как можно дальше. Подписчиков немного, около тысячи. Но это реальные клиенты, накрутками и покупкой лайков я не занимаюсь.

Маргарита требует от поставщиков все положенные документы на дерево и краски, получила заключение Роспотребнадзора о том, что вредных веществ нет в воздухе мастерской. Но сертифицировать продукцию по ГОСТу пока невозможно - стандарт устарел, а чтобы добиваться его изменения, нужно ездить в Москву.

- Если бы я планировала масштабировать бизнес, то и со слингом помчалась бы там выступать во всех инстанциях! - смеется женщина. - Пока для меня важнее быть с детьми.

Анастасия Останкова и Наталья Шуваева в 2017-м представляли на конкурсе мини-фестиваль для молодых мам. Думали просто провести праздник творчества, но, наслушавшись экспертов, загорелись желанием развить свой бизнес, стали посещать курсы и семинары для предпринимателей. Сейчас у них event-агентство WOW!Pro, которое приносит небольшую прибыль. Бухгалтер на аутсорсе, других людей нанимают под конкретные проекты - но планы смелые, и рано или поздно команда станет постоянной.

- Победители 2016 года - три девчонки с проектом экскурсий на производства - поначалу даже грант не хотели забирать. Были уверены, что затраты будут символическими, хватит своих накоплений. Не учли расходы на регистрацию, бухгалтера, печать листовок… Через полгода пришли и похвалились, что наконец получили прибыль - рублей по сто на каждую. Сейчас вроде бы идут в рост, хотя одна из основательниц из бизнеса уже вышла. Надо быть готовым к тому, что в бизнесе много подводных камней.

Прямая речь

Константин Корнев, директор центра поддержки предпринимательства Воронежской области, бизнес-тренер "Корпорации МСП":

- У женщины в декрете есть время подумать, чем она хочет заниматься, и вдобавок желание иметь экономическую независимость. Кстати, мужья, которые полностью содержат молодых мам, нередко не одобряют их мечты о бизнесе. Мы стараемся помочь конкурсанткам определиться, готовы ли они заниматься предпринимательством. При оценке проектов учитываем потенциальную прибыльность и сумму, необходимую для старта. Если потребность в инвестициях три миллиона - что толку, что мы дадим сто тысяч? Тем, у кого идеи были очень удачные, но финансово емкие, выдали сертификаты на участие в программе "Молодежный бизнес России". Там сумма гранта повыше - 400 тысяч. Понятно, что только на эти деньги бизнес не построишь. Но человек должен видеть ту точку, где выйдет на минимальную безубыточность, и уметь смотреть на свое детище со стороны. Многие компании прогорают, потому что их основатели воспринимают бизнес, как ребенка: "Он у меня самый лучший!" Начинают масштабироваться - и "тонут".

После конкурса все участницы могут свободно обратиться к тренерам, с которыми тут познакомились. В Воронежской области бесплатное наставничество очень развито, иногда даже переходит в деловое партнерство. Готов подключаться и наш Центр поддержки предпринимательства. Мы проводим бесплатные образовательные семинары, помогаем с участием в форумах, выставках и бизнес-миссиях. В 2018 году через наши "руки" прошло около 4500 предпринимателей, около трети - женщины.

Сейчас в регионе около 90 тысяч малых и средних предприятий, почти половина занята торговлей: и рентабельно, и мороки меньше, чем в других отраслях. Многие возрастные предприниматели застыли на стадии первоначального накопления капитала и потому с отчаянием воспринимают, скажем, снос киосков. Хотя киоск по определению - нестационарный объект, неужели можно думать, что это всерьез и на всю жизнь?.. Мы хотим добиться количественного и качественного роста бизнеса. Приятно, что молодые люди, которые приходят к нам на обучение, смотрят в сторону производства. Немало и IT-проектов. Они, правда, далеки от совершенства в плане налогов, но ребята подходят под новую категорию самозанятых и со временем могут стать предпринимателями.