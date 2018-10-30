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30.10.2018 16:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Направить поток

В Верхневолжье развивают городской туризм
Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Российская газета - Экономика Центрального округа №7706 (243)
По мнению представителей турбизнеса и экспертов в этой области, очевидный масштабный тренд ближайшего десятилетия, и даже не одного, - рост интереса любителей путешествий к городскому туризму. С чем это связано, чего люди ищут в незнакомых городах и как сделать так, чтобы и гостям в них было комфортно, и жителям не обременительно принимать возрастающий туристский поток, говорили участники прошедшего в Ярославле VIII Международного туристического форума Visit Russia.
Фото: Владимир Смирнов В малые города туристы отправляются в поисках особой атмосферы. Фото: Владимир Смирнов
В малые города туристы отправляются в поисках особой атмосферы. Фото: Владимир Смирнов

За атмосферой

В Ярославской области настолько хорошо уловили "городскую" тенденцию, что придумали не просто красочный бренд региона "Ярославия - среднерусская Гардарика" (то есть страна городов и крепостей, как называли Россию древние скандинавы), но и поместили в эту страну двенадцать старинных городов и городков, в том числе даже Мологу, затопленную в 1940-е годы при строительстве Рыбинского водохранилища. Причем каждый город получил свой статус.

Фото: Depositphotos.com
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Например, Ярославль стал "солнечным городом", Молога - "городом-призраком", Мышкин - "городом купеческой славы", а Рыбинск - "городом аристократов" - потому что, по словам разработчиков бренда, этот город всегда формировал профессиональную аристократию: торговцев хлебом, инженеров, строителей авиадвигателей. Кстати, три ярославских губернатора из четырех тоже родились именно здесь.

- Это удивительный конгломерат из 12 древнерусских городов, живущих в гармонии и культурном взаимодействии, - говорит директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. - Мне кажется, это та уникальность, которую мы можем показать миру. Расстояние между городами - 50-60 километров, это практически европейский формат. И мы предлагаем туристам для изучения наши необычные и очень разные города. Потому что каждый из них обладает своими культурными особенностями и своим культурным кодом. Не только на уровне речи, но и на уровне традиций.
Кстати, именно за этим кодом и уникальной атмосферой, по мнению специалистов, все чаще и едут люди в такие городки.

- Городской туризм - это все-таки городская среда, - уверена начальник управления культуры, туризма, спорта и молодежной политики Гаврилов-Ямского района Галина Билялова. - И мне кажется, что чем меньше городок, тем он атмосфернее. Потому что там есть образ, стиль жизни. И так интересно, например, приезжему построить маршрут по тем дорожкам и тропинкам, где ходят местные жители и никогда не ходят туристы, которым предлагают традиционные объекты показа.

У нас, например, до сих пор сохранились деревянные дома каморочного типа, "каморы" - целый микрорайон. Они были построены для работников льняной мануфактуры. В каждой комнате жила семья, была печка. Постройки потом реконструировали, но печки остались. Там особенная энергетика, какую редко где встретишь.

Внимание к мелочам

На интерес приезжающих в города туристов к деталям, "которые широко не представлены и не афишированы", обратила внимание и координатор проекта "Союз городов "Золотое кольцо России" со стороны мэрии Ярославля Ольга Лилеева, считающая, что неожиданные маршруты с деталями и мелочами, о которых знают только местные жители, "могут стать трендом в развитии туризма". А согласно исследованию, проведенному преподавателем ярославского филиала Российского экономического университета Натальей Кормягиной, путешественники, например, пожилого возраста "однозначно едут за молодостью".

Фото: Татьяна Кузнецова/РГ
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- Они едут за впечатлением, эмоцией, какими-то ностальгическими чувствами и так далее, - объясняет представитель РЭУ. - От таких туристов можно услышать: "А вот здесь я был, здесь познакомился со своей женой…"

На особенностях городской среды, ее аутентичности, по мнению вице-президента Национальной ассоциации специалистов событийного туризма Игоря Каверзина, должны базироваться и городские события, организуемые для привлечения туристов. Должны, но получается так далеко не всегда.

- Если мы возьмем города среднерусской Гардарики и города Золотого кольца, то у туристов, приезжающих туда, особенно из-за границы, иногда происходит некое легкое дежавю. В событийном календаре ЗК и России в целом повторяющихся событий окажется очень много. И это проблема, - считает эксперт.

В поисках баланса

Специалисты подчеркивают: если город развивается как туристический, он должен быть в первую очередь комфортным для самих жителей.

- Вся туристская инфраструктура, о которой мы говорим, начиная с транспортной доступности и удобных городских пространств, - это то, чем горожане будут пользоваться чаще и больше, нежели приезжающие из других регионов путешественники, - поясняет вице-президент федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов. - Когда мы приводим город в порядок, мы делаем его более привлекательным и для жителей.

Если город развивается как туристический, он должен быть в первую очередь комфортным для самих жителей

А это, в свою очередь, способствует тому, что, по мнению Прасова, жители начинают сами влиять на турпотоки и даже их создавать, потому что невольно становятся "проводниками туризма в свой город" - например, через соцсети, где размещают благоприятные отзывы и фотографии.

Такого эффекта, судя по всему, нужно в скором времени ожидать, например, Рыбинску, где, к удовольствию жителей, планомерно приводят в порядок историческую часть города: преобразили Красную площадь, ремонтируют и реставрируют здания в прилегающих к ней кварталах.

Кстати, по словам заместителя председателя правительства Ярославской области Максима Авдеева, турпоток в регион за девять месяцев года вырос на семь процентов - до трех миллионов 238 тысяч человек. А к 2025 году власти намерены довести его до восьми миллионов. И хотя избыточный туризм региону, да и всем соседним, пока явно не грозит, эксперты напоминают, что плохо сбалансированные турпрограммы могут не лучшим образом сказаться на жизни аборигенов.

Фото: depositphotos.com
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- Например, человек живет в каком-то доме. Он знает, что рядом есть магазинчик, недорогой ресторанчик. И вдруг постепенно при увеличении количества туристов он замечает, что магазин, где он покупал продукты питания, вдруг стал сувенирной лавкой, а ресторанчик перестал работать на "окружающую аудиторию" и превратился в место, ориентированное исключительно на туристов - с бронированием и предбронированием столиков и дорогим меню. Соседи по подъезду вдруг исчезли, сдав свои квартиры для размещения приезжих, а те начали меняться чуть ли не каждый день и распивать на балконах спиртное, - описал Вадим Прасов жизнь простого барселонца после того, как в городе по следам Олимпиады-1992 начали активно развивать туризм. Сегодня на одного барселонца в год приходится по 20 гостей.

В России ярчайший случай избыточного турпотока - маленькая карельская деревенька Кинерма с шестью жителями, куда после признания ее "самой красивой деревней России" устремились тысячи туристов. Уставшие от такого внимания жители даже потребовали от властей убрать с трассы указатель на их деревню.

Есть равный Барселоне рекордсмен и в Ярославской области - замечательный город Мышкин: шесть тысяч его жителей ежегодно принимают около 140 тысяч гостей. Правда, мышкинцы по этому поводу не ропщут, потому что, по сути, единственный источник дохода для города и горожан - туризм. Тем не менее эксперты предупреждают: во всем нужен баланс.

Компетентно

Сергей Кривоносов, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи:

- Турпоток в регионы с каждым годом растет. Городской туризм - один из трендов ближайшего десятилетия. Современный городской туризм - это прежде всего развитая инфраструктура и, естественно, поддержка малого и среднего предпринимательства. Для сохранения и обновления туристической инфраструктуры необходимо перераспределение средств в рамках межбюджетных отношений в пользу муниципалитетов, и мы сейчас работаем над этим в Госдуме. Помимо этого, нужны доступные кредитные продукты и расширение программы льготного кредитования для малого и среднего бизнеса.

Кстати

По данным ресурса по бронированию жилья Tvil.ru, в десятку самых популярных городов ЦФО для путешествий в 2018 году вошли: Осташков, Суздаль, Воронеж, Переславль-Залесский, Тула, Ярославль, Тверь, Мышкин, Углич, Калуга.

Экономика Туризм Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Ярославль Развитие туризма в России Россия. Это надо видеть
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