Под Тулой опрокинулся автобус с пассажирами

В Тульской области при опрокидывании автобуса с пассажирами погиб один человек, двое пострадали.

По информации УМВД по региону, авария произошла утром 30 октября на въезде в деревню Ломовка Богородицкого района

- По предварительной информации, водитель пассажирского автобуса "ПАЗ", следовавшего по маршруту Богородицк - Щеглы, на скользкой дороге не справился с управлением и совершил опрокидывание, - рассказали в полиции.

В салоне автобуса в момент аварии находились десять человек, в том числе несколько учителей местной школы. Один пассажир - 41-летний мужчина - погиб, два человека, среди которых 11-летний ребенок, травмированы.