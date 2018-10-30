Под Тверью в ДТП с микроавтобусом пострадали девять человек

В Тверской области в ДТП с микроавтобусом пострадали девять человек.

По информации регионального УГИБДД, авария произошла 30 октября в первом часу ночи на 195-м километре трассы М-9 "Балтия" в Зубцовском районе.

- Микроавтобус Mercedes съехал с дороги с последующим наездом на дерево, - рассказали в ведомстве.

В результате травмы получили девять человек. Восемь из них были доставлены в Ржевскую ЦРБ, один человек - в Зубцовскую ЦРБ. В госавтоинспекции уточнили, что степень тяжести полученных повреждений сейчас устанавливают медики, но угрозы для жизни ни у кого из пострадавших нет.

По данным УМВД по Тверской области, в микроавтобусе в момент аварии находились 13 человек, Mersedes двигался в сторону Риги. Причиной ДТП могла стать гололедица.

На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.