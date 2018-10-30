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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Тверью в ДТП с микроавтобусом пострадали девять человек

Текст: Элина Труханова (Тверь)
Фото: УГИБДД по Тверской области Фото: УГИБДД по Тверской области
Фото: УГИБДД по Тверской области

В Тверской области в ДТП с микроавтобусом пострадали девять человек.

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По информации регионального УГИБДД, авария произошла 30 октября в первом часу ночи на 195-м километре трассы М-9 "Балтия" в Зубцовском районе.

- Микроавтобус Mercedes съехал с дороги с последующим наездом на дерево, - рассказали в ведомстве.

В результате травмы получили девять человек. Восемь из них были доставлены в Ржевскую ЦРБ, один человек - в Зубцовскую ЦРБ. В госавтоинспекции уточнили, что степень тяжести полученных повреждений сейчас устанавливают медики, но угрозы для жизни ни у кого из пострадавших нет.

По данным УМВД по Тверской области, в микроавтобусе в момент аварии находились 13 человек, Mersedes двигался в сторону Риги. Причиной ДТП могла стать гололедица.  

На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область
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