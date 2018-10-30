Полиция Тульской области возбудила дело по ДТП с автобусом

В Тульской области возбудили уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека (часть 3 статьи 264 УК РФ). Дело возбуждено межмуниципальным отделом МВД "Богородицкий", сообщил "РГ" руководитель пресс-службы регионального главка МВД Андрей Ярцев.

Одновременно органами СК России в регионе начата доследственная проверка аварии, случившейся с пассажирским автобусом ПАЗ на въезде в деревню Ломовка Богородицкого района, сообщили в пресс-службе ведомства. Следователи СУ СК проверяют соответствовала ли услуга по перевозке пассажиров условиям безопасности. В настоящее время изымается вся необходимая документация, проводятся иные мероприятия, направленные на установление обстоятельств случившегося.

Напомним, авария с рейсовым автобусом, следовавшем по маршруту Богородицк- Щеглы, произошла в 08.37. Предварительно, водитель не справился с управлением на повороте и автобус опрокинулся. В полиции подчеркивают, что в тот момент дорога была сильно обледеневшей.

В аварии один человек погиб - это 41-летний мужчина. Трое пассажиров госпитализированы с травмами: 51-летниий мужчина - с закрытым переломом плечевой кости, 48-летний мужчина - с травмой головы, 48-летняя женщина - с травмой позвоночника.