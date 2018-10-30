Пожар в гостинице "Останкино" ликвидирован

Возгорание в гостинице "Останкино" на северо-востоке Москвы полностью ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

Во время эвакуации из номеров и других помещений отеля на улицу вывели 250 человек. В том числе 42 постояльцев, которые находились между третьим и пятым этажами. Выяснилось, что на втором этаже горели вещи и мебель, площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Причины инцидента устанавливаются.

Как отметили в столичном главке МЧС, один из эвакуированных передан бригаде "скорой помощи" для осмотра.