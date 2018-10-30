В Калуге шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой

В Калуге произошла авария с учатием маршрутного такси. В результате ДТП госпитализированы шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Авария произошла сегодня днем: столкнулись пассажирская "Газель", ехавшая по 29 маршруту, и ВАЗ-2114. По предварительным данным, водитель легковой автомашины попытался проскочить на красный свет на перекрестке двух улиц, но столкнулся с маршруткой. От удара маршрутка врезалась в ограждение.

В момент аварии в салоне маршрутного такси находились 10 человек. Пятеро пассажиров получили травмы и были госпитализированы. Водитель "Жигулей" также получил травмы - по данным полиции, он находится в реанимации.

На месте ДТП продолжают работать сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии уточняются. Движение транспорта на данном участке не затруднено, уточнили в пресс-службе ведомства.