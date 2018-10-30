В Москве начался пожар в гостинице "Останкино"

Днем во вторник крупный пожар произошел в гостинице "Останкино" на северо-востоке столицы. В эти минуты спасательные подразделения экстренно эвакуируют людей.

Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС, сообщения о пожаре начали поступать в 13:42. Уже через шесть минут пожарные расчеты прибыли к дому №29/3 строение 2 - это один из 5-этажных корпусов, примыкающих к главному зданию гостиницы "Останкино". Пожарные начали выводить людей с верхних этажей.

По предварительным данным, горит комната на втором этаже. Официальная информация уточняется.