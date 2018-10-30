В Москве открылся VI Всемирный конгресс соотечественников

В Москве с 31 октября по 1 ноября пройдет VI Всемирный конгресс соотечественников, на котором более 400 делегатов из 98 стран мира обсудят, принимать или нет Положение о Всемирном координационном совете российских соотечественников (ВКСРС), проживающих за рубежом. Этот документ формулирует основные задачи Совета. Как сказано в Положении, ВКСРС должен в том числе координировать деятельность объединений россиян, живущих по всему миру, а также представлять их интересы в органах государственной власти России.

В настоящее время только русских и их потомков по всему миру живут порядка 30 миллионов человек. К русской диаспоре нередко тяготеют и выходцы из республик бывшего СССР. Как отмечал замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин, российская зарубежная община входит в четверку самых крупных мировых диаспор. Самые крупные общины находятся в странах ближнего зарубежья, а также Германии, Израиле, США и Франции. Представители диаспор приезжают на конгресс, чтобы обсудить возможные проекты сотрудничества с Москвой, обменяться опытом. По словам Карасина, на конгрессе МИД России и зарубежные общины обсудят "дальнейшую консолидацию зарубежной общины, вопросы защиты прав и законных интересов диаспоры, проблемы русскоязычного образования за рубежом, развитие СМИ соотечественников, в том числе электронных", а также другие вопросы.

По мнению Карасина, координационные советы соотечественников в различных странах подтвердили свою жизнеспособность в условиях санкций и идеологического давления. Так, в этом году порядка 800 тысяч человек участвовали в акциях "Бессмертный полк", "Георгиевская ленточка", "Свеча памяти". Кроме того, во многих странах общины россиян уже начали подготовку к празднованию 75-й годовщины Победы. Как отмечает председатель Всемирного координационного совета российских соотечественников Михаил Дроздов, многие наши соотечественники активно поддержали защитника русских школ в Латвии Александра Гапоненко. В соцсетях прошла акция в поддержку Донбасса #SaveDonbassPeople, которая помогла шире распространить российскую точку зрения на происходящее на востоке Украины.

ВКСРС сейчас создает "карту русского бизнеса". Она позволит лучше понять, в каких странах развивается "русскоязычная экономика" - так называют систему экономических институтов и отношений, в основе которых лежит русский язык, выступающий основным интеграционным фактором. Сразу после окончания конгресса в Твери пройдет XII Ассамблея Русского мира, посвященная всемирности русской культуры. В ней примут участие многие из участников конгресса, а также российские и зарубежные деятели культуры, преподаватели русского языка, ученые, журналисты, духовенство.