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30.10.2018 11:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве школьник умер на уроке физкультуры

Текст: Сергей Бабкин

Ученик одной из московских школ скончался во время урока физкультуры. Все детали трагедии теперь устанавливают следователи.

В московском метро на школьницу напал педофил

Как сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК, инцидент произошел в школе на западе мегаполиса. Учитель вывел группу подростков на занятия на воздухе, в этот момент один из мальчиков резко почувствовал себя плохо и потерял сознание. Педагог начал оказывать экстренную помощь и немедленно позвонил в "скорую". К сожалению, ученика спасти не удалось.

Следователи прибыли на место происшествия, опрашиваются ученики и товарищи погибшего. После проверки выяснится, есть ли основания для уголовного дела.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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