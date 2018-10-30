В Москве школьник умер на уроке физкультуры

Ученик одной из московских школ скончался во время урока физкультуры. Все детали трагедии теперь устанавливают следователи.

Как сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК, инцидент произошел в школе на западе мегаполиса. Учитель вывел группу подростков на занятия на воздухе, в этот момент один из мальчиков резко почувствовал себя плохо и потерял сознание. Педагог начал оказывать экстренную помощь и немедленно позвонил в "скорую". К сожалению, ученика спасти не удалось.

Следователи прибыли на место происшествия, опрашиваются ученики и товарищи погибшего. После проверки выяснится, есть ли основания для уголовного дела.