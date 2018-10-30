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30.10.2018 18:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве задержан подросток за попытку убить бездомного

Текст: Сергей Бабкин

В ходе оперативных мероприятий в Москве задержан подросток, которого подозревают в попытке убить бездомного мужчину. Следователи полагают, что юношу толкнули на преступление его взгляды: молодой человек считал лишенных крова людей низшим слоем общества.

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Само преступление было совершено еще 23 августа на улице Пришвина, сообщили в пресс-службе ГСУ СК столицы. Двое подростков увидели в парке бездомного и напали на него. Парни жестоко избили мужчину, а потом один из них пять раз ударил жертву ножом. После этого заговорщики убежали, оставив бездомного умирать. Его вовремя заметили прохожие и вызвали "скорую помощь". Мужчину чудом спасли.

Оперативники быстро установили личности предполагаемых преступников. В СК считают, что они познакомились в соцсетях благодаря одинаковым взглядам. По всей видимости, подростки решили совершать преступления вместе.

Одного из них суд заключил под стражу, второго еще продолжают искать. В ходе расследования выяснится, причастны ли подростки к другим тяжким преступлениям в Москве.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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