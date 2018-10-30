В Подмосковье пенсионер осквернил памятник Ленину

В центре подмосковного Сергиева Посада вандал осквернил памятник Владимиру Ленину на Красногорской площади. По свидетельству очевидцев, хулиган покрыл постамент красной краской и хулительными надписями.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Подмосковья, подозреваемого уже задержали. Им оказался 61-летний пенсионер, житель поселка Ижма в республике Коми. По версии следствия, он разрисовал монумент вождю пролетариата с помощью баллончика. Дознаватели районного отдела полиции возбудили уголовное дело по 214 статье УК РФ - "Вандализм".

Подозреваемому грозит лишение свободы до 3 лет, пока с него взяли подписку о невыезде.