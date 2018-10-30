В России планируется возродить собственное производство витаминов

В России необходимо возрождать массовое производство витаминно-минеральных комплексов (ВМК), потому что львиная их доля сегодня поставляется из-за рубежа. Помимо вопроса стоимости этой важнейшей группы товаров в данном случае речь идет об элементарной национальной безопасности.

Такое единодушное мнение высказали участники круглого стола "Инновационные подходы к повышению витаминной обеспеченности населения в рамках реализации национального проекта "Демография": путь к активному долголетию", который состоялся в рамках 17-го Всероссийского конгресса диетологов и нутрицитиологов.

По словам научного руководителя "Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи" ("ФИЦ питания и биотехнологии") Виктора Тутельяна, сегодня на страну надвигается настоящая "эпидемия" ожирения и дефицита микронутриентов. Отсутствие любого из них приводит к снижению адаптационных возможностей, устойчивости организма к неблагоприятным факторам окружающей среды, бактериям, вирусам. В организм они могут поступать только с пищей, и если их мало или нет, человек становится уязвимым.

- Сейчас недостаток витаминов в организме людей очень выражен, - говорит ученый, - поэтому необходима программа витаминизации для всех групп населения. Это быстрый и эффективный, а главное доказанный путь к укреплению здоровья и активному долголетию. Проглотил таблетку - решил проблему нехватки витаминов и микроэлементов.

Как говорит директор "ФИЦ питания и биотехнологии" Дмитрий Никитюк, теоретически это можно сделать и без приема ВМК, но в таком случае организм выдаст негативную реакцию и очень быстро.

- Чтобы получить необходимое количество витаминов с пищевыми продуктами, нужно потреблять более 3,5 тысячи килокалорий ежесуточно, - привел он пример. - И это при норме потребления в две тысячи килокалорий для мужчин и еще меньше - для женщин. В результате это приведет к элементарному ожирению и целому спектру заболеваний. Избежать этого поможет только регулярный прием ВМК.

Недостаток витаминов может привести и негативным демографическим последствиям. Так, по словам директора НИИ урологии и интервенционной радиологии Олега Аполихина, сегодня изменились технологии производства животного белка. Так, например, вес птицы нагоняется за счет гормонов и антибиотиков. продукты питания все больше содержат стабилизаторов, добавок, чтобы продукты хранились дольше. В результате это негативно сказывается на качестве спермы, гораздо сильнее, чем экология. Вместе с отсутствием витаминов и минералов это существенно влияет на состояние продуктивного здоровья мужчины.

Насколько важны витамины для здоровья и результатов спортсменов, рассказал руководитель отдела медико-биологического обеспечения центра спорта и образования "Самбо-70" Василий Выборнов.

- Питание для спортсменов требует особого подхода, вплоть до разбивки по времени, - говорит он. - Одна рецептура для соревнований, другая для тренировок, третья для отдыха. И вопрос витаминизации стоит очень остро. Но пока мешает разрыв между теорией и практикой, небрежное отношение самих спортсменов к питанию, другие проблемы.

По мнению председателя совета директоров группы компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, чтобы исправить ситуацию, необходимо незамедлительно возродить витаминную промышленность, начиная с производства витаминных субстанций и подготовки высококвалифицированных специалистов-витаминологов.

К 1991 году страна была полностью ими обеспечена, но в течение последующих нескольких лет закрылись все заводы, якобы из-за вредных выбросов в окружающую среду. Сейчас данный вид продуктов выпускает фактически единственный завод в Йошкар-Оле - "Марбиофарм", входящий в группу компаний "Биотэк". Его особенность в том, что это предприятие полного технологического цикла: от производства субстанций до готовых лекарственных форм. Завод производит более 100 различных препаратов, многокомпонентные витаминно-минеральные комплексы с растительными антиоксидантами, отдельные комплексы, персонализированные с учетом видов деятельности - для спортсменов, военных, специальные продукты для обогащения блюд в больничных учреждениях.

Для придания импульса возрождения и развития отечественной витаминной промышленности необходимо принять закон, который бы регламентировал оборот ВМК и биологически активных добавок. В частности, он должен предусматривать персональный подход к каждому человеку, например, при диспансеризации требуется брать анализ на содержание тех или иных витаминов в крови человека. И если ему не хватает каких-либо, дефицит надо восполнять. Другой важной мерой является поддержка молодых ученых и специалистов как со стороны государства, так и со стороны бизнеса.