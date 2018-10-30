В Зарядье состоялась премьера фильма "Крымский мост. Сделано с любовью!"

Премьера фильма "Крымский мост. Сделано с любовью!" - первый кинопоказ, который состоялся в новом столичном концертном зале "Зарядье".

"Мы - первопроходцы!" - радостно сообщил залу по этому поводу режиссер Тигран Кеосаян, представляя фильм. Он был на подъеме, раздавал многочисленные интервью, в которых подчеркивал, что все самое лучшее создается семьей, поскольку в любой работе нужны единомышленники.

Автор сценария фильма - жена Кеосаяна Маргарита Симоньян. Правда, на сцену она представить картину не вышла, зато перед первыми зрителями предстали любимые артисты: Катерина Шпица (у нее в вечер премьеры как раз был день рождения), Артем Ткаченко, Алексей Демидов, Сергей Никоненко, Ирина Розанова, Александр Ильин, Лаура Кеосаян, Дмитрий Карташов, Кристина Кучеренко.

Фильм, который выходит в прокат 1 ноября, собрал представительных гостей. В "Зарядье" пришли Татьяна Навка и Дмитрий Песков, Мария Захарова, Дмитрий Рогозин, Дмитрий Киселев, Игорь Матвиенко, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков, Яна Батыршина и Тимур Вайнштейн, Алексей Земский, Сергей Шумаков, Иван Демидов, Михаил Галустян, Ольга Зайцева, Иван Колесников, Сергей Чемезов, Александр Ильин-младший, Владимир Ильин и другие.

В то время, когда в столице выпал первый снег, согревало не только крымское шампанское, которым угощали на премьере, но и теплые кадры солнечного юга, которыми наполнена картина. Виды стройки Крымского моста, пожалуй, наибольшее, что впечатляет в этой работе.

В картине рассказаны сразу пять историй любви между людьми разных возрастов и национальностей. Так, Сергей Никоненко сыграл роль крымского татарина, на долгие годы разлученного со своей любимой подругой. Ее сыграла Лариса Малеванная, и, конечно же пара встретилась "через годы, через расстояния".

"Развязка в истории моего персонажа по сценарию происходит как раз в день открытия моста. Мост, конечно, завораживает, масштабы поражают: столько людей, столько техники, такая мощь!.. Но фильм больше про отношения, нежели стройку", - говорил Сергей Николенко в интервью. Желающих поговорить с ним в день премьеры было так много, что, выйдя из под софитов, актер вытер пот со лба: "Устал!"

Сам режиссер Тигран Кеосаян отмечает, что фильм сделан "в духе старого доброго советского кино". Так и есть, разве что в советское время не были возможны некоторые откровенные сцены. После проката картину покажут в эфире канала "Россия 1" - он выступил одним из информационных партнеров фильма.