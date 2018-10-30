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30.10.2018 16:05
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Воронежцы съездили в рай на горбатом "запорожце"

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Небесный гараж, где починят не только старую машину, но и семейные отношения, увидели зрители фестиваля "Маршак" в кукольном спектакле "Железо". Бесхитростную историю о легендарном "запорожце" и любви обычных советских людей показал театр из Петрозаводска.

Главный герой - горбатый "ЗАЗ-965-А" (он же жужик, он же зазик, он же "круглый", он же малыш, он же ведро с болтами), предмет всенародной любви и ненависти одновременно. Проедет, где нужно, но сломается в самый неподходящий момент. Организует досуг любому хозяину. Научит перебирать двигатель, растачивать коленвал, менять свечи и тормозить при помощи открывания дверей.

Фото: Андрей Парфенов/РГ
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Сейчас такие автомобили почти вымерли, но, по версии создателей спектакля, попали в рай для старого железа - который выглядит, конечно, как типичный гараж. Там живут ангелы с крыльями из жести, ржавые бочки и крышки от кастрюль, бак от стиральной машины "Рига-60" и магазинные весы с гирями. А также всевозможные гайки, шайбы, разводные ключи, масленки, шестеренки и портновские ножницы - пыльный вещный мир, который ушел в прошлое вместе с людьми, которых обслуживал. "Запорожец" о железках не грустит. Но ему жаль, что давно нет в живых его лучших хозяев - Зины и Вени Рулевых.

Рулевы - этакие старосветские помещики из 1960-х. Бездетные пенсионеры скопили за жизнь разве что пару почетных грамот, но сохранили нежность друг к другу и способность мечтать. Они мирно пьют чай из фаянсовых чашек в горох, ворочаются от бессонницы на кровати с никелированной спинкой, живут на копейки и не обижаются ни на судьбу, ни друг на друга. "Пионерка, комсомолка… пенсионерка!" - заливается хохотом Зина и садится в ночи за машинку "Зингер", чтобы заработать на поездку к морю. Муж-то у нее вроде и рукастый, но неудачливый. Пошел за билетами на поезд - вернулся в "запорожце", который сразу же заглох. Зина не ворчит, но аккуратно занимает Веню делом.

Правда, однажды она все-таки устает ждать супруга из гаража (поскольку он "загудел" там на три дня) и уходит в неизвестном направлении, но по законам райской автомастерской починить можно и любовь. Настоящие чувства не ржавеют! Так что Веня и Зина все-таки покатят на своей драгоценной развалюхе к морю и пальмам, а приедут, кажется, сразу в вечную жизнь.

Фото: Community stage
Воронежских детей позвали на необычные спектакли

Сюжет сочиняли все вместе - режиссер Борис Константинов, художник Виктор Антонов и артисты театра кукол республики Карелия. Поэтому спектакль получился как бы собранным из разнокалиберных деталей - но он живой, "фурычит" и берет публику не только магией старых вещей (недаром Антонов получил за оформление "Железа" престижную "Золотую маску"), но и человеческим теплом.

Его жанр определили как "путешествие из прошлого в ненастоящее". Это не первая попытка Константинова заглянуть в советскую эпоху, такую далекую для зрителя-подростка и такую памятную для его бабушек, дедушек, а отчасти и родителей. Воронежцы наверняка помнят "Ленинградку" театра Karlsson Haus, где режиссер работал с памятью и мифами о блокаде. "Железо" - по-хорошему сентиментальное обращение к "золотым" 1960-м. И сама история, и реквизит выглядят экзотическими для городских детей, которые легко разбираются в цифровых технологиях, но не понимают, зачем починять вручную механизмы, которые проще сдать в ремонт, продать на запчасти или выбросить. Условность кукольного спектакля помогает увидеть, что между отношением к "железкам" и к близким людям разница не такая уж большая.

Детский театральный фестиваль "Маршак" продлится в Воронеже до 4 ноября. На некоторые спектакли еще есть билеты. Расписание - на сайте.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж IV детский театральный фестиваль МАРШАК Россия. Это надо видеть
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